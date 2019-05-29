【政策解讀】群益證券：財稅利好政策料增厚上市險企淨利一至四成

《經濟通通訊社２９日專訊》財政部發布險企手續費及佣金支出稅前扣除政策，群益證券發

表報告認為，２０１８年險企（尤其是財險）稅負較高，市場對手續費及佣金支出稅前扣除比例

調整政策呼聲較高，此次財稅新政有助於減輕險企稅負，料增厚上市險企淨利一至四成。



＊國壽料增厚利潤４３％＊



新政策與之前的區別主要是手續費扣除幅度有較大幅度提升，其中壽險由１０％提升至

１８％，財險由１５％提升至１８％；而手續費超過限額部分，允許結轉以後年度扣除。

群益證券指出，手續費扣除幅度較大幅度提升，稅務部門口徑核算企業稅前利潤減少，從而

企業應交所得稅減少；手續費超出限額部分，允許結轉以後年度扣除，這在０９年的政策中是不

允許的，這相當於企業超出部分可以確認遞延所得稅資產，當年所得稅費用會減少。

以２０１８年財務數據為基礎測算，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）料增厚

當年利潤４３％，中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）料增厚當年利潤３１％，人保

（０１３３９）（滬：６０１３１９）料增厚利潤３０％，新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）增厚利潤２５％、。平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）增厚利潤

１１％。



＊有利實現較高水平的新業務價值率，降低利率敏感性＊



從監管層面上來看，在強調「保險姓保」的背景下，壽險產品從投資屬性轉向保障屬性長期

來看，有利於行業實現較高水平的新業務價值率，降低利率敏感性，且行業集中度有望進一步提

高。產險行業具備馬太效應特徵明顯，商車費改及報行合一背景下行業競爭格局優化，規模

佔據優勢的頭部資產更值得擁有。

投資方面，群益證券建議，目前保險股估值處於歷史較低位置，具備較好的配置價值。個股

方面，建議關注中國平安（綜合金融優勢、科技應用領先同業）、中國人壽（新管理層上位，重

振國壽訴求高）、新華保險（健康險為特色的險企）、中國太保（專注主業，保費結構優）及中

國人保（財險龍頭，不過Ａ股估值相對較高，建議關注Ｈ股）。（ｃａ）



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