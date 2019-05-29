【ＦＯＣＵＳ】中美利率表現迥異，誰家泡沫先破或快揭盅

【ＦＯＣＵＳ】十年期美債殖利率周二（２８日）跌至２０個月低位；同日標售的４００億

美元兩年期美債中標利率錄一年半最低；三個月及十年期債息倒掛達９﹒２基點，逼近２００７

年水平……以上種種，借鑒「利率是未來預期晴雨表（ｂａｒｏｍｅｔｅｒ）」的傳統智慧，恐

預示美股及經濟前景堪憂。

跟花旗國等發達國家主權債不約而同迎來價格狂歡相比，中國債市卻隨「接管包商」事件發

酵而節節下跌，從國債、銀行間回購到同業拆借，利率全線上漲。隨著高層近日頻頻發聲指人民

幣不會持續貶值，坊間猜測，以利率保匯率或是手段之一；加上銀保監最新發布的２３號文，憧

憬北京大開水喉救市或難如願。



＊美債息下跌，股市前景添憂＊



從美國、德國到澳洲、日本，全球發達國家國債周二齊現收益率顯著走跌，十年期美債殖利

率截至周三（２９日）中午仍徘徊於２﹒２４８％的２０個月低位。摩根士丹利首席美國股票策

略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ直言，國債收益率表現異常，顯示美企盈利及經濟增長風險

大於多數投資者所想。

瑞信的最新研究更顯示，債息上升時股市表現往往更好，尤其是金融和科技股；反之，債息

下跌，股市的前景可能並不那麼光明。標普５００指數周二收跌逾０﹒８％報２８０２點，距離

關鍵支撐２８００點僅一步之遙。

與之相比，被央媽稱為判斷流動性鬆緊的最簡單指標－－ＤＲ００７（７天期銀行間回購利

率），早市續企２﹒８％以上；同業拆息除隔夜及一周期外，長息續全線攀升；中美十年期國債

利差則逾１釐。



＊以利率保匯率？大放水難再＊



央媽連續三日通過逆回購放水４０００億，惟市場流動性仍吃緊，固然有包商銀行遭接管引

發的中小銀行寒蟬效應，但更重要的，或是政府至少在下月底Ｇ２０前全力保７之下，以利率換

匯率之意。法巴就指，目前的中美利差逾１００基點，部分外國投資者認為這是很好的中國國債

買入時機，而中國央行暫時不會通過收緊在岸流動性來預防匯率貶值。

儘管如此，「接管包商」事件已顯著衝擊內地規模達１０萬億的同業存單市場，面對６月將

有逾１﹒７萬億的同業存單到期，市場利率勢易升難跌。那麼央媽會否再大放水？答案或許令人

失望。

就在上周五（１７日），銀保監發布＜開展「鞏固治亂象成果 促進合規建設」工作的通知

＞，要求銀行、險企、資產管理公司於房地產、表外資金、理財業務、險資運用、消費金融、非

標資金池等多方面查處風險、遏制增量。背後苦衷，從社科院最新統計顯示首季宏觀槓桿率再度

攀升，其中實體經濟部門槓桿率達歷史最高水平可見一斑。

一邊是美國經濟衰退信號閃現，另一邊是中國飲鴆止渴式放水幾入絕境，誰的泡沫先破，或

快到揭盅時。（經濟通通訊社 俞瑾）

