《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》４Ｇ改變生活，５Ｇ改變社會

《ＥＴＦ動向》２０１９年５Ｇ時代正式開啟，超強移動寬頻、低時延、海量連接等三大特

點，將促進車聯網及工業互聯網。尤其是以智慧家居、智慧城市為代表的海量連接發展蓬勃，物

物相連使得終端數量有望達到新的階段，將促進傳統商業模式及推動行業迅速向前發展，實現巨

大的經濟價值並帶動新的投資機會。

在５Ｇ帶來的眾多產業機遇中，雲計算有望成為最受益的一環。因為其高速率、大容量和低

時延的三大特點產生的海量資料，必須依靠強大的計算和存儲能力。例如在智慧城市、智慧交通

等高連接密度需求的業務中，車輛與基礎設施通訊將車輛與交通信號燈，巴士站與公路本身等基

礎設施連接起來，把大量數據傳到雲端進行比對和分析，可提供即時改善交通流量及減少外來危

險因素等，將增加車輛反應時間，提高公共交通效率等。

隨著５Ｇ推進，國際數據公司ＩＤＣ預測全球雲計算收入有望至少翻一倍，而中國市場潛力

更大，預計２０２１年可能達到１７０﹒７億美元。

５Ｇ潮流擁抱互聯網產業，以企鵝帝國為代表的科技巨頭們也可能將迎來新一輪上升周期。

企鵝雲在遊戲及直播、視頻領域維持著行業領先地位，並且擴大了其在金融及零售等其他行業的

市場份額。截至２０１８年底，企鵝雲全球基礎設施已覆蓋２５個地區，運營５３個可用區。

儘管５Ｇ時代催生的產業將帶來投資機會，但對於普通投資者而言，分享優秀互聯網科技公

司的成長紅利並不容易。首先參與途徑就受到很大的限制，很多國內優質的科技公司在美國、香

港上市，想直接參與有一定障礙。此外，普通投資者資金有限，僅能投資少部分股票，不能有效

地分散風險。

現在一些追蹤中國互聯網公司的科網ＥＴＦ可成為投資者想要投資國內互聯網企業的最佳選

擇，在分散風險的同時又能分享５Ｇ時代中國科技股成長紅利，囊括阿里巴巴、百度、騰訊控股

、京東等國內互聯網巨頭，並且交易方式比較簡單，就像股票交易在交易時段自由買賣。中國的

互聯網企業仍將繼續主導全球數字經濟，憑著可持續增長的大勢，行業將可能繼續為投資者帶來

機遇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

