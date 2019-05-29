  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2019 15:58

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》４Ｇ改變生活，５Ｇ改變社會

　　《ＥＴＦ動向》２０１９年５Ｇ時代正式開啟，超強移動寬頻、低時延、海量連接等三大特
點，將促進車聯網及工業互聯網。尤其是以智慧家居、智慧城市為代表的海量連接發展蓬勃，物
物相連使得終端數量有望達到新的階段，將促進傳統商業模式及推動行業迅速向前發展，實現巨
大的經濟價值並帶動新的投資機會。
　　在５Ｇ帶來的眾多產業機遇中，雲計算有望成為最受益的一環。因為其高速率、大容量和低
時延的三大特點產生的海量資料，必須依靠強大的計算和存儲能力。例如在智慧城市、智慧交通
等高連接密度需求的業務中，車輛與基礎設施通訊將車輛與交通信號燈，巴士站與公路本身等基
礎設施連接起來，把大量數據傳到雲端進行比對和分析，可提供即時改善交通流量及減少外來危
險因素等，將增加車輛反應時間，提高公共交通效率等。
　　隨著５Ｇ推進，國際數據公司ＩＤＣ預測全球雲計算收入有望至少翻一倍，而中國市場潛力
更大，預計２０２１年可能達到１７０﹒７億美元。
　　５Ｇ潮流擁抱互聯網產業，以企鵝帝國為代表的科技巨頭們也可能將迎來新一輪上升周期。
企鵝雲在遊戲及直播、視頻領域維持著行業領先地位，並且擴大了其在金融及零售等其他行業的
市場份額。截至２０１８年底，企鵝雲全球基礎設施已覆蓋２５個地區，運營５３個可用區。
　　儘管５Ｇ時代催生的產業將帶來投資機會，但對於普通投資者而言，分享優秀互聯網科技公
司的成長紅利並不容易。首先參與途徑就受到很大的限制，很多國內優質的科技公司在美國、香
港上市，想直接參與有一定障礙。此外，普通投資者資金有限，僅能投資少部分股票，不能有效
地分散風險。
　　現在一些追蹤中國互聯網公司的科網ＥＴＦ可成為投資者想要投資國內互聯網企業的最佳選
擇，在分散風險的同時又能分享５Ｇ時代中國科技股成長紅利，囊括阿里巴巴、百度、騰訊控股
、京東等國內互聯網巨頭，並且交易方式比較簡單，就像股票交易在交易時段自由買賣。中國的
互聯網企業仍將繼續主導全球數字經濟，憑著可持續增長的大勢，行業將可能繼續為投資者帶來
機遇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
剖析天下29/05/2019
美國封殺華為 日本未受影響
生財有道29/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：期結後恆指難守兩萬七
FOCUS29/05/2019
【FOCUS】中美利率表現迥異 誰家泡沫先破或快揭盅
國際動態29/05/2019
日川崎5旬漢隨機殺人 2死17傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金