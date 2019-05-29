《樓市亮話－湯文亮》政府會不會加辣壓抑樓市？

《樓市亮話》樓市在春節後連升１４個星期，距離去年８月高位不足１％，有投資銀行話政

府有機會再出三招壓樓市，三招包括限制境外人士置業，加重投資人士印花稅，以及收緊按揭貸

款。我覺得撰寫這份報告的人根本不了解香港樓市，沒有講出樓價上升的真正原因，除了供應不

足之外，就是合資格而只需要繳付正常印花稅買樓的人愈來愈多，如果政府不增加供應，就算限

制境外人士置業都沒有顯著作用，唯有不准合資格的人買樓才可以遏止樓價上升。我深信政府不

會這樣做，更加不會加辣招稅，否則的話，即是將自己所犯的過失加罪於市民身上，對一個弱勢

政府而言，這是一件非常危險的事。



撰寫這份報告的人除了不了解樓市之外，更加不貼市，樓市雖然連升１４個星期，但已經到

達強弩之末，五六月應該回調，但是由於地產商大量推出新樓盤，令到市場氣氛熱烈，二手樓樓

價亦因此上升，造成樓價指數連續不斷上升。但一般報章沒有報導新樓單位撻訂數目亦急升，由

今年初至今已經有超過１５０個單位，雖然只佔今年暫時接近１萬個單位的總銷量１﹒５％，比

率仍然可以接受，但是大多數是出現在最近的２０００個新樓單位，這代表最近買樓的人比較小

心，他們見到特朗普最近突然加徵關稅以及制裁華為，深恐香港樓市受到波及而選擇撻訂離場，

如果中美貿易戰不能夠在短期內解決，香港樓市今年走勢將會是下跌而非上升，很奇怪這份報告

沒有提及這個近期最不利樓市因素。



由此可見，這份報告已經寫了一段時間，在發出之前又沒有加入最新影響樓市的因素，令到

睇報告的人以為樓市今年還會繼續上升，老實說，就算中美貿易戰立刻解決，樓市跌勢已成，全

年仍然有升幅已經是一個不錯的結局。雖然，在長遠而言，在政府沒有提供足夠供應量的情況下

，樓價在短暫下跌之後仍然會反覆上升，就算政府加幾多次辣仍然不會改變這個結果，增加供應

才是解決樓市上升的唯一辦法，加辣代表政府無能，或者，就是這份報告要暗示的實況。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

