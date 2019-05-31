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即市新聞

31/05/2019 17:43

《權證紅盤－朱紅》市況轉弱，入市謹慎

　　《權證紅盤》恆指從年頭低位２４８９６點起步，升至４月高位的３０２８０，升了
５３８３點，升幅約２２％，直至５月才開始調整。恆指５月３日未能挑戰４月１５日的高位
３０２８０後，走勢開始轉弱，５月計共跌２７９８點，幅度約９％。這一段下來，不少投資者
希望找機會看好，可是暫時從技術走勢分析，恆指５月雖然下跌了約３０００點，但是當中一個
像樣的反彈也欠缺，走勢明顯較弱，投資者入市時要謹慎。

＊恆指牛熊證５３：４７＊
　
　　最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指牛證對比熊證比例是５３：４７，顯示看好的投資者較
多。恆指熊證重貨區集中在２７９００至２８２００點，共約１９００張期指合約；而恆指牛證
的重貨區則集中在２６７００至２７０００點，有約２５００張期指合約。
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）認購證，有６２００萬元流入。第
二大流入的是恆指認沽證，有２０００萬元流入。第三大流入的是騰訊認沽證，有１１００萬元
流入。第四大資金流入的有港交所（００３８８）認沽證，有１０００萬元流入。
　　恆指５月跌近３０００點，同時港股成交額偏低，市場仍然受中美貿易摩擦的不明朗氣氛所
影響，如果投資者想避開收回風險，如看好恆指，可留意恆指認購證１８８４７，行使價
２８６００點，８月到期，實際槓桿２３倍。如看淡恆指，可留意恆指認沽證１８８４９，行使
價２６４００點，９月到期，實際槓桿９倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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