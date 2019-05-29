《缸邊嫺談－黃惠嫺》基建房地產投資加快，中聯重科前景佳

《缸邊嫺談》按中國會計準則，中聯重科（０１１５７）今年第一季營業收入同比增長

４１﹒８％至９０﹒１７億元（人民幣．下同）；產品毛利率達３０﹒０１％，同比提升

４﹒６８個百分點；股東應佔溢利同比增長１﹒６６倍至１０﹒０２億元；集團的經營活動產生

的現金流量淨額為１８﹒６７億元，較去年同期增長３﹒１２倍。



＊工程機械需求增加＊



集團業績連續兩年回復增長。去年業績增長主由於設備更新換代、基建補短板、環保升級、

人工替代等利好因素所推動。

於過去兩年內地受到去槓桿及經濟下行，令基建投資規模下降，直接對裝備製造行業帶來負

面的影響。在中美貿易戰爆發以來，中國經濟的下行壓力加大。中央自去年１０月開始已連番出

擊，穩定市場。去年１０月３０日國務院發布指導意見，指今年以來整體投資增速放緩，特別是

基礎設施投資增速回落較多，一些領域和項目存在較大投資缺口，須聚焦基礎設施領域突出短板

，保持有效投資力度，確保經濟運行在合理區間。要求加強地方政府專項債券資金和項目管理，

加大對在建項目和補短板重大項目的金融支援力度。

其後，內地全國固定資產投資及基建投資已從去年的底位回升。到今年首四個月，全國固定

資產投資（不含農戶）１５５７４７億元，同比增長６﹒１％；全國房地產開發投資

３４２１７億元，同比增長１１﹒９％。而根據中國工程機械工業協會的數據顯示，２０１９年

３月，納入統計的２５家主機製造企業挖掘機共計銷售４４２７８台，同比增長１５﹒７％。

２０１９年１－３月，挖掘機共計銷售７４７７９台，同比增長２４﹒５％。有業內人士預計挖

掘機在２０１８－２０１９年迎來更換高峰期，因環保需求要求於２０２０年底前要執行國ＶＩ

排放標準，國ＩＩＩ標準的舊式重型器械需淘汰。再加上下遊基建投資增速觸底反彈，房地產需

求重拾增長，２０１９年挖掘機及工程機械下半年銷量有望再創新高。



＊受惠內地減稅降費＊



去年集團主營產品持續產銷兩旺、量價齊升，平均首付比例達４０％，起重機械、混凝土機

械國內產品市場份額持續保持「數一數二」，其中建築起重機械、混凝土長臂架泵車保持行業第

一。到今年第一季度集團繼續受設備更新換代、基建拉動、環保升級、人工替代等利好驅動，以

及中聯重科產品市場競爭力提升，帶動集團工程機械板塊一季度營業收入同比增長近５０％。預

計在基建、房地產投資增加，以及環保需求進入更新換代潮之下，集團今年業績表現會更上一層

樓。

除需求支撐集團業務增長之外，內地自４月１日起，將中國製造業等行業的增值稅稅率由

１６％降至１３％，交通運輸和建築等行業的增值稅稅率由１０％降至９％，在一片減稅降費的

推動下，裝備製造行業可直接及間接地受惠。在海外地區布局上，集團加快海外生產基地的布局

和升級，打造「一帶一路」的本地化製造集群。集團今年第一季度業績表現勝預期，增長加快，

預計下半年在國家推動基建投資、房產投資增加，以及環保需求拉動下，集團的收入及利潤仍會

實現較快增長。投資者可考慮於４元附近的位置增持或吸納，目標價為港幣４﹒９４元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

