《經濟通通訊社２９日專訊》金山工業（０００４０）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
純利比去年度純利２０４０萬元可能出現大幅百分比上升，主因擁有８５﹒５％股權的新加坡上
市附屬ＧＰ工業的溢利顯著增加。該集團料６月底公布業績。
該集團指ＧＰ工業截至３月３１日止年度純利增２５﹒５％至約２９２０萬坡元，營業額增
６﹒１％至１１﹒６７億坡元，其中出售物業、廠房及設備獲得收益２８５０萬坡元，加上匯兌
由虧損１１４０萬坡元改善至錄收益６６０萬坡元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/05/2019 07:57
【企業盈喜】金山工業（０００４０）料全年純利大幅上升
《經濟通通訊社２９日專訊》金山工業（０００４０）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
純利比去年度純利２０４０萬元可能出現大幅百分比上升，主因擁有８５﹒５％股權的新加坡上
市附屬ＧＰ工業的溢利顯著增加。該集團料６月底公布業績。
該集團指ＧＰ工業截至３月３１日止年度純利增２５﹒５％至約２９２０萬坡元，營業額增
６﹒１％至１１﹒６７億坡元，其中出售物業、廠房及設備獲得收益２８５０萬坡元，加上匯兌
由虧損１１４０萬坡元改善至錄收益６６０萬坡元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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