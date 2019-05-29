《日入而息》劉鑾雄撤逃犯條例司法覆核申請，港全球競爭力排第二

《今天重點》﹡港交所（００３８８）李小加稱中概股回家是肯定的，期望能在香港定居；

會努力吸引國際生物科技公司來港上市

﹡劉鑾雄撤回《逃犯條例》修訂司法覆核申請；劉鑾雄撤回司法覆核自稱愛國

愛港，毛孟靜︰此地無銀；鄭若驊稱法庭有法律原則和案例審理移交逃犯請

求

﹡香港維持全球競爭力排第二，新加坡超越美國躍升第一；政府表示洛桑報告

肯定香港是全球最具競爭力經濟體之一

﹡西隧６月１日起加價，加幅５－１５元，私家車加至７５元



《即日市況》﹡資金流入美債避險，港股跌１５５點收２７２３５三連陽橫行



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１６％四連升，保險業迎減稅利好領漲



《美元匯價》﹡消費者信心勝預期，支持美元匯價回升；歐元最新報１﹒１１５５╱５９，

日圓最新報１０９﹒３２╱３５



《公司業績》﹡永順（０８４２１）年度溢利減少４﹒４％，未期息１﹒６７仙

﹡長和（００００１）附屬Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ首季ＥＢＩＴＤＡ５﹒３億歐元



《公司資訊》﹡林高演稱恆基系內無重組計劃，香港小輪若投地需借貸

﹡ＦＩ南方國指改投資策略逆向擴大至兩倍，下月２５日起生效

﹡中國銀行（０３９８８）與山東省政府簽戰略合作

﹡同仁資源（０８１８６）建議股本重組

﹡江蘇康寧傑瑞生物製藥完成六千萬美元Ｂ輪融資，鄭志剛參投

﹡港交所（００３８８）李小加稱中概股回家是肯定的，期望能在香港定居；

會努力吸引國際生物科技公司來港上市

﹡方達（０１５２１）公開超購近９１倍一手中籤率五成

﹡金匯教育（０８１６０）屯門補習中心物業轉租為買涉７５０萬元

﹡恆投證券（０１４７６）九名股東向天風證券售近三成股權

﹡華君國際（００３７７）德勤退任集團核數師，正物色以填補空缺

﹡匯控（００００５）擬年底增加亞洲零售財富管理部門員工３００人

﹡正恆國際（００１８５）斥逾７億人民幣投得鄭州市兩幅國有土地

﹡東方教育（００６６７）明起招股，入場費６１９１﹒８元

﹡太興（０６８１１）明起招股，入場費約３８３８﹒３元

﹡辰興發展（０２２８６）與廣東景龍合作，發展及管理商業及住宅等項目



《國企紅籌》﹡津創環保（０１０６５）訂立天津樂城置業供冷協議

﹡深高速（００５４８）上月深圳地區路費收入升７至２１％



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）總裁丁伍號再增持７８﹒８萬股

﹡騰訊（００７００）夥中興（００７６３）成立創新實驗室加強５Ｇ應用合

作

﹡康佰控股（０８１９０）按本港證監會指令早起停牌；被指令停牌，尋求法

律意見解決證監會關注事項



《中國要聞》﹡藍皮書表示北京大數據發展指數位列榜首，廣東排名第二

﹡茅台李保芳稱集團營銷公司實質是股份公司經銷商之一

﹡江蘇省確認淪陷：草地貪夜蛾入侵危害玉米等作物

﹡財政部再次新增湖南省今年債務限額５８９億元人民幣；財政部發布保險企

業手續費及佣金支出稅前扣除政策

﹡習近平６月５日至７日對俄羅斯進行國事訪問

﹡報告指內地網絡視頻用戶７﹒２５億，佔整體逾八成

﹡天翔環境高管弟偷聽電話內幕交易，慘蝕及被罰２５萬

﹡人行在接管包商銀行當日成立１００億元存款保險基金；人行２７００億逆

回購利率持平，三日共淨投放４０００億；人行淨投放驟增，分析稱意在對

沖包商事件造成壓力

﹡ＯＩＥ表示中國非洲豬瘟疫情將變成長期抗戰

﹡北京４地塊入市，恆基中國３０億元人民幣競得孫河地塊

﹡外匯局表示已關閉近１０００家非法保證金交易網站

﹡國務院任命羅照輝為外交部副部長

﹡交行與建行簽署區塊鏈貿易金融合作框架協議

﹡長三角Ｇ６０科創走廊成立生物醫藥產業聯盟

﹡姜岩稱上期所將加快推進原油期權上市

﹡張林稱航運市場亟需運價衍生品來規避價格波動風險

﹡傅成玉稱中國要用１０至１５年時間做到能源基本自給

﹡北京證監局已受理科創板輔導備案申請４８家

﹡第二批五隻科創板基金６月５日發售

﹡據報包商銀行同業負債分階受償，今起簽署

﹡ＦｅｄＥｘ誤寄包裹，外交部促對華為和中國公眾解釋

﹡ＳＤ存儲卡協會表示恢復華為成員資格

﹡華為在美提起訴訟：美禁令以立法代替審判是暴政

﹡調查指華為首季市佔率排名第二，但未來增長或受限

﹡中電信表示今年５Ｇ投資預算９０億元人民幣，貿戰無大影響

﹡分析指中國以拋售美債當貿戰武器可能性極低

﹡官媒表示美國高度依賴中國稀土資源，勿低估中方反制力；官媒刊文表示國

產大豆當自強，今年種植面積增１０００萬畝；美國高度依賴中國稀土資源

，勿低估中方反制力

﹡國務院關稅稅則委員會部署對美加徵關稅商品排除工作

﹡聯想否認對外稱「撤出中國」，強調不背「漢奸的鍋」

﹡中國－中東歐國家博覽會６月８日至１２日在寧波舉辦

﹡美續觀察人民幣，外交部表示望美勿對他國匯率單邊評估

﹡浙江副省長表示首４月浙江實際利用外資同比增３％

﹡易居稱前４月百城房價漲幅擴，三四線漲幅遜全國水平

﹡ＣＧＴＮ表示由於版權原因無法直播中美女主播對話



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０３０１﹒７８點



《其他消息》﹡政府表示洛桑報告肯定香港是全球最具競爭力經濟體之一；香港維持全球競

爭力排第二，新加坡超越美國躍升第一

﹡林鄭月娥冀更多生物科技公司來港上市

﹡毛孟靜稱通過不信任林鄭動議機會微，籲下周日遊行

﹡邵家臻因入獄未能出席會議，其質詢需由張超雄代問

﹡議員追標時立法，羅致光稱死幾多人不是我們考慮因素

﹡尹兆堅指法官指對修例不安，證明情況十分嚴峻

﹡梁美芬指港法官是終身制，不會受任何政治壓力影響

﹡立會辯論對特首不信任動議，張建宗稱修例非政治任務

﹡劉鑾雄撤回《逃犯條例》修訂司法覆核申請；劉鑾雄撤回司法覆核自稱愛國

愛港，毛孟靜︰此地無銀

﹡鄭若驊稱法庭有法律原則和案例審理移交逃犯請求

﹡港航飛東京成田航班３日失６零件，譚文豪要求民航處徹查

﹡泛民批林鄭失職塞責，建制斥不信任動議只是政治姿態

﹡郭榮鏗稱法律界將於下月６日發起黑衣遊行反修例

﹡張國鈞回應法律界遊行：應在立會討論修例非大聲疾呼

﹡西隧６月１日起加價，加幅５－１５元，私家車加至７５元

﹡深股通額度全日流走３﹒５億元，陸股通淨賣出逾３２億；滬股通全日流走

近２６﹒５億，陸股通淨賣出３２﹒５億

﹡京東表示香港６１８年中購物節將於本周六開始，冀銷售按年增３倍

﹡葉建源稱過百校友會聯署前所未見反映對修例極之不滿

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