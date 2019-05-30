《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１２６．４１ 跌 ２２１．３６點╱０．８７％
標普５００ ２７８３．０２ 跌 １９．３７點╱０．６９％
納斯達克 ７５４７．３１ 跌 ６０．０４點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７１８５．３０ 跌 ８３．６５點╱１．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １１８３７．８１ 跌 １８９．２４點╱１．５７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２２２．１２ 跌 ９０．５７點╱１．７０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６０，歐元兌美元１．１１３９
30/05/2019 07:46
《日出而作》道指跌２１１點，美十年債息創１９個月低，油挫金升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１２６．４１ 跌 ２２１．３６點╱０．８７％
標普５００ ２７８３．０２ 跌 １９．３７點╱０．６９％
納斯達克 ７５４７．３１ 跌 ６０．０４點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７１８５．３０ 跌 ８３．６５點╱１．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １１８３７．８１ 跌 １８９．２４點╱１．５７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２２２．１２ 跌 ９０．５７點╱１．７０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６０，歐元兌美元１．１１３９
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