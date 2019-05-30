《國金與投資－曾廣標》任正非「流星劍法」

《國金與投資》古龍著名武俠小說「流星蝴蝶劍」有一個船夫的角色，在地下水道等候了很

多年，為的是必要時救走遇險的江湖大哥大孫玉伯，養兵千日用有一朝，孫玉伯在生死關頭逃進

秘道，為船夫所救，之後重整旗鼓再戰江湖。任正非不知有沒有閱讀這部小說，但在１５年前，

華為的芯片子公司已開始秘密研製高端芯片作為備胎，以便有朝一日被美國全面封殺時，可以有

所替代。



＊秘製備胎，做而不用＊



有認為，既然可生產備胎，為何不早就拿出來應用，而要繼續買外國貨？任正非表示，通訊

高科技應該是全球化分工，在正常情況下，會照常用外國貨。我則認為這是華為和任正非保持低

調的技巧之一，所謂槍打出頭鳥，若被認定擁有全面勝過對手的武功，可能早已很危險了。



孟晚舟在加拿大被拘補之前，任正非一向很少露面，人們對華為的認識，主要還是其手機愈

來愈先進，在市場上佔了很重要位置。美國出手對付孟晚舟，任正非才開始多了露面，對外界解

釋華為的發展歷程，及強調不會違反外國法例，只會透過法律抗辯。直至現時，華為仍相信法律

武器，要與特朗普政府訴訟。



＊女兒被補，加速儲貨＊



同一時候，華為增加買入外國先進芯片及其他高技術產品作為儲備，任正非明白到特朗普的

目的不僅是以他的女兒當人質作為中美談判的籌碼，而是準備全面封殺華為。



當中美無法就平息關稅戰達成協議之後，特朗普便以國家安全為由頒布緊急法令，及讓商務

部出手全面封殺華為，指華為長期盜竊美國科技，及為中國政府進行間諜工作。初時，西方論者

大多認為華為將走入末路，而谷歌等急於獻功，確實對華為手機未來的外銷帶來不少難題。



譏美國無５Ｇ，究竟誰偷誰？



然而，華為最重視的是繼續發展５Ｇ業務，當美國發覺本國一些農村地方也要依賴華為的通

訊設備後，只好延後對華為的禁制三個月，這暴露出美方的弱點，而任正非也以強人的姿態在中

外媒體亮相，單挑特朗普。



任正非形容，華為的機翼中了一些子彈，飛行速度減慢，對手可能逐漸追上來，但由於華為

的５Ｇ技術在國際間至少領先兩年，當華為續步修補機翼上的洞後，便又可加速了。



他譏笑美國沒有５Ｇ技術，華為又可偷甚麼，會否是美方偷華為？這樣的表態不是無的放矢

。特朗普也曾鼓勵美國公司要在５Ｇ方面取得領先地位。然而，美國的通訊設備商各自為政，根

本上不會由於特朗普的言論便結盟，美國排除華為，其實也只能依靠歐洲的諾基亞和愛立信兩大

通訊設備商，然而，歐洲各國也不敢排除華為，皆因華為的５Ｇ技術確是「平靚正」，因此就算

要「應酬」特朗普，也堅持為華為保留一個地位，而任正非向全世界拍心口保證不會有後門，不

會為中國政府當間諜。



＊向製造商施壓封殺華為？＊



華為的產品從來沒有發現裝後門偷資訊或監聽，但美方在歐洲早已做盡壞事，各國領導人心

知肚明，只是美國口大，就連鐵娘子般的默克爾也不得不硬吃。



華為早已有備胎及儲了不少高端芯片，足以繼續發展５Ｇ，有認為華為只是設備商而非製造

商，若主要的芯片製造商台積電停止為華為生產，則在中國內地也沒有替代的公司（唉，無隊友

！）。然而，台積電的生意很大程度依靠華為，就算小英子也不敢多言。此外，不少美國芯片商

要依靠華為這個大客，不准做生意等於盈利將大跌。



＊特朗普想講數，任正非不急＊



此時此刻，特朗普謂中美談判可以一併解決華為問題，但任正非表明華為不涉政治，不需勞

煩中美政府去談，而就算特朗普打電話來，他也未必接聽。



任正非至少在１５年前已開始準備，特朗普對他完全低估了，突然襲擊以為便可以打垮華為

，特朗普打下去恐怕只會自食其果，成為美國經濟放緩和股市下跌的罪人，嚴重影響連任的機會

，而鼓勵他去打中國打華為的民主黨大老們，正在偷笑呢！《資深評論員 曾廣標》

