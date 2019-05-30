《行內行外－梁崇讓》市場莊家存在的探討

《行內行外》在股票市場常常會聽到莊家這個名詞，大家總會聯想起一些負面的事情，尤其

涉及三四線股的莊家活動，散戶投資者皆覺得被莊家玩弄於股掌之中，有些人稱莊家為財技高手

，不少散戶投資者在炒賣細價股中大多數是虧本的。其實在現實的市場中，無論是細價股、大價

股或藍籌股，都存在莊家舞高弄低的市場情況，可算是「無股不在」，只是大部分投資者不易察

覺或不願意面對現實而已，甚至認為大型股是難於操控，是耶非耶？還是留待大家細心觀察了。



＊大部分散戶對莊家無好感＊



其實在國際金融市場上莊家的名字很普遍，英文叫Ｍａｒｋｅｔ Ｍａｋｅｒ或

Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ，顧名思義，其職責是為市場提供流通量及推動股價調

節。２００１年的年底，香港交易所（００３８８）為促進衍生工具市場的發展，重新制訂多項

發行認股證的要求，並引進莊家制度，香港交易所規定，每隻認股證的發行人所提供流通量的方

法，必須清楚列明在上市文件之上，並需要得到交易所的認可，同時必須委任一個流通量提供者

進行開價工作，而莊家可以由發行人自己擔任，或是對外委任，每隻認股證只可由一個莊家提供

流通量，如發行人要轉換莊家，也必須得到港交所的認可。當然對流通量提供者，都會有一些限

制和基本責任，同時也有某些指引，以保障莊家的權益，只是當提起莊家這兩個字，大部分散戶

都對莊家沒有好感，皆認為莊家是濫用財技和或用疑真似假的買賣手法來魚肉股民。



其實如能把莊家制度用得其法，對小股東和投資者未必不是件好事，否則有關當局也不會容

許衍生工具市場設莊家制度，事實這制度已運作了多年，港交所高層從沒有取消莊家制度的意思

，可見莊家制有其存在價值。至於莊家制是否可運作暢順和公平，這要視乎有關當局與莊家訂定

甚麼條件和有適當的監察。事實無論有關當局有沒有設立莊家制度，股票市場一直都有莊家的存

在，如硬說沒有，只是自欺欺人。



＊港僅衍生工具才有莊家制＊



一直以來投資者對莊家又愛又恨，尤其是細價股，一時埋怨莊家常常將股價舞高弄低，運用

財技和混水摸魚式散貨，但又希望能緊貼莊家賺取差價獲利或期望莊家出現維持秩序接貨，不過

想在莊家股中謀利，猶如虎口拔牙，談何容易呢？在股票市場，不只是三四線股，所謂大價股或

藍籌股，同樣有莊家存在，只是他們不太明顯和不易察覺而已，這些莊家多以基金的名義運作，

經常聽到的基金盤、對沖盤、套戥盤、沽空盤等等都只是一種解說，難以證實，他們最終目的很

可能是找個藉口而已，只因他們動用資金夠龐大，從來沒有人質疑，看官是否同意這種說法？留

待大家研究吧！



目前香港市場只有衍生工具才有莊家制度，莊家由港交所依法批核，主要是為備兌認股權、

牛熊證、期權及債券等衍生產品服務，目的為市場提供足夠的流通量和避免產品有市無價。不過

在備兌認股證市場，偶然總會聽到投資者對流通量供應者沒有開價或買賣差價距離太大的投訴，

甚至常有傳媒報道認股證市場輸死散戶投資者的新聞。據稱證監會和廉政公署也曾介入調查備兌

認股證市場的違規行為，因此就算有指引和條文規限的莊家活動，也不代表市場活動一定是循規

蹈矩的，相反沒有明文規定的莊家，也未必一定不受投資者歡迎的。



＊莊家有助激活中小企成交＊



後記：坊眾提及莊家活動都會聯想到涉及做市、內幕買賣，甚至洗黑錢等等扯上關係，有市

場人士認為目前在港交所衍生工具市場的莊家並非真正莊家，只是市場流通量供應者，有評論員

認為這些市場流通量供應者，只是衍生產品的發行商而非上市公司本身提供，因此與上市公司合

謀造市的機會較少，這論點是否正確？有待當局和投資者的探討。在目前的市場上，藍籌及大中

型股份，每日都有足夠的流通量，而買賣兩方大都是具知名度的投資銀行，就算他們不承認扮演

著維持秩序和開價的角色，但其買賣行為和作用已顯而易見。相對而言，現時很多三、四、五線

股卻沒有買賣對手、甚至買賣盤也沒有開出，成交量低，小股民欲想參與買賣或「跳車」也沒有

機會，這時他們恨不得有莊家可出來開價，可見莊家的存在對小股民和上市公司來說，未必全是

壞事，甚至可刺激市場成交量和流通量，搞活市場，也可活躍起一些本質不太差的小型上市公司

，對港交所而言又可增加收入。



既然有關當局可以用諮詢文件來引入備兌認股證和衍生工具的莊家制、延長交易時間、競價

時段、縮窄買賣價位以及新經濟股的上市制度等，為何不嘗試諮詢市場和投資者在正板市場推出

莊家制的可行性？筆者相信如在正板市場推行合法的莊家制，市場參與者的生意自然有所增加，

無論大中小型證券公司和從業員都可受惠，同時可激活一些欠缺成交的良好企業的交投量，對投

資者來說絕對是好事，也是香港市場一種創新的想法，到時莊家的活動也不會只是大行的專利了

。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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