《投資觀點－施宏毅》全球太空競賽早已開幕！捕捉航太產業鉅子

《投資觀點》投資者近來的目光都注視在中美貿易戰上，大家有沒有想過陸地的鬥爭早已蔓

延到太空上？今天就跟大家談談太空領域的侵略戰。

若有留意的話，不難發現太空領域的宣傳日益增加，而且已不是遙遙萬里的事。就算不談生

活，能夠在太空生存已是幾年內會發生的事，足證研究各國在太空領域的發展是必需的。

ＮＡＳＡ早前發布的影片－ＷｅａｒｅＧｏｉｎｇ，已證實現時的太空技術可利用月球上的

極冰，為登陸月球的儀器提供電力及能源，具基本條件讓人類在月球生存。甚至連Ａｍａｚｏｎ

主席Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ都明言：「Ｉｔ’ｓ ｔｉｍｅ ｔｏ ｇｏ ｂａｃｋ ｔｏ

ｔｈｅ Ｍｏｏｎ，ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ ｔｏ ｓｔａｙ﹒」

他本人每年亦將１０億美元的Ａｍａｚｏｎ股份賣出，用以支援自己的私人企業－Ｂｌｕｅ

Ｏｒｉｇｉｎ的登月計劃，目的是在２０２４年成功載人探月，恰巧與ＮＡＳＡ的目標一樣。



＊那國家方面又如何？＊



早於七、八十年代，外太空領域已是國家之間必爭之地，除了展示自己的技術及發展外，亦

考慮到很多竊聽與反竊地的間接活動。時至今日，在中國及俄羅斯展示其太空野心，研發出多種

衛星及激光武器後，特朗普在２０１８年年底已要求成立太空部隊，更直屬空軍的一部分。當政

府將太空領域的事務納入軍費中，私人企業又大幅增加預算；一筆龐大的資金便會湧入相關市場

，令有關的企業受惠，成為投資者的機遇。

太空競賽主要有三個領域，分別是衛星亙聯網、火箭及小行星採礦；而小行星採礦的公司在

基本面上表現一般，在選股上便暫且不提。

第一，軍用衛星領域，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ這家企業當之無愧。

貴為全世界最大的國防工業承包商，軍用業務相當齊全，包括戰鬥機、火箭、飛彈，而衛星

更是業界中的龍頭之一；美國國防部每年有三分之一的預算都落在這家企業上，幾乎包攬了美軍

所有軍用衛星的生產和發射業務。近來，它更成功把３Ｄ打印技術應用在太空科技上，有望大幅

降低成本達８０％的原料費，及節省製作時間由２年縮短到３個月，預見佢未來在成本控制上會

更靈活，有較好的表現。

第二，火箭太空應用的領域。

不知不覺間，ＳｐａｃｅＸ已擁６０％發射火箭技術的市場佔比，客戶包括美國空軍、

ＮＡＳＡ等，企業的目標是降低太空運輸的成本，甚至進行火星殖民。可是，ＳｐａｃｅＸ是私

人企業，近七成都是私人技術，一般投資者較難找到途徑投資。

然而，我們可投資它的碳纖維供應商－Ｈｅｘｃｅｌ。

碳纖維是是航空工業不可或缺的一部分，提供強度，耐用性和穩定性；在國防工業中，甚至

用於導彈防禦，地面防禦及軍事海洋中。受惠航空航天和國防，碳纖維預計在２０１９年至

２０２４年期間，可達１２﹒０７％的複合年增長率。

而Ｈｅｘｃｅｌ是碳纖維工業的龍頭之一，更於２０１９年１月收購ＡＲＣ，一間專門研發

用於軍事、航空航天的電磁干擾、射頻干擾的公司，可見Ｈｅｘｃｅｌ在隱形戰機或防偵查設備

上已造好充足準備，迎接未來太空領域的機遇。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

