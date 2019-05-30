《環球趨勢－黃耀宗》新思維看科技板塊

《環球趨勢》投資市場再次受累於中美貿易緊張關係升溫，環球股市亦如上期文章提及「出

師有名」地作出調整。即使過去數年受市場追捧的科技股亦有所走軟，納斯達克指數自高位累挫

約７﹒２９％。筆者認為每次股市回落均是投資者「為買平貨做功課」的好時機！科技板塊定必

是本人準備吸納的首選行業，惟現今科技應用的深度及闊度之巨，投資者宜用新思維看這板塊。

先參看不同類型的科技ＥＴＦ過去１年表現︰

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ｉＳｈａｒｅｓ安碩全球科技ＥＴＦ（ＩＸＮ） 累升２﹒３４％

ＳＰＤＲ標普互聯網ＥＴＦ（ＸＷＢ） 累升４﹒０５％

ＡＲＫ ＷＥＢｘ﹒０物聯網主動型ＥＴＦ（ＡＲＫＷ） 累升４﹒７７％

Ｆｉｒｓｔ Ｔｒｕｓｔ雲端計算ＥＴＦ（ＳＫＹＹ） 累升１２﹒５７％

Ｇｌｏｂａｌ Ｘ金融科技ＥＴＦ（ＦＩＮＸ） 累升１３﹒７７％

ＳＰＤＲ標普科技硬件ＥＴＦ（ＸＴＨ） 累跌３﹒６９％

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從以上回報可見，即使科技板塊當中，將行業仔細地分拆，亦會留意到他們之間的回報可以

有很大差距！

簡要而言，筆者認為現今科技板塊可分為周期科技行業及長期增長行業。相信周期科技行業

不難理解，例如香港股民較為熟識的手機設備股便是其中一種；即是由新手機升級潮所帶動的上

升及下跌周期，因此周期間的波幅較大。

另一邊廂，長期增長行業不代表這些股份沒有周期性表現，反之，相關行業正受惠一個巨大

的經濟及生活改革浪潮，因此預期生態變化所帶來的潛在增長可為企業盈利帶來一波又一波的增

長。在以上例子當中，雲端計算及金融科技行業表現較為突出，主要原因是投資者認為這兩個行

業均在受惠環球消費及企業營運等變革利好因素。長線而言，由於雲端計算對政府及企業的重要

性，筆者預料雲端計算業務將來或會從現時的增長行業逐漸轉化成「公用業務」，讓我們拭目以

待吧。

技術分析方面，ＭＳＣＩ科技指數仍處於長線上升走勢，周線圖的９－ＲＳＩ亦回落至５０

中間水平；短線走勢則偏淡，不宜失守今年３月的低點（執筆時，離現水平約５％）。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

