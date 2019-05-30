【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３０日專訊》不少藍籌股就派發股息已陸續「除淨」，除息因素令恆指期貨
「低水」幅度現已大幅收窄。上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
大價股方面，中電（００００２）第一次中期息６３仙，以及中石化（００３８６）末期息
人民幣２６分，均於明天（３１日）除淨。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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中華煤氣（００００３） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １４╱０６
恆基地產（０００１２） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １８╱０６
鞍鋼股份（００３４７） 十送三紅股 ３０╱０５ １╱６－６╱６ ２８╱０６
友成控股（０００９６） 五送一紅股 ０４╱０６ ６╱６－１１╱６ １５╱０７
浩倫農科（０１０７３） 十合一 ０５╱０６ － －
中集集團（０２０３９） 十送二紅股 ０５╱０６ ７╱６－１２╱６ ０２╱０７
中國鋁罐（０６８９８） 每四股派一股 ０６╱０６ １１╱６－１４╱６ －
保寶龍股份
修身堂 （０８２００） 八合一 １１╱０６ － －
浩倫農科（０１０７３） 合併後二供三 １３╱０６ １７╱６－１８╱６ ０４╱０７
，供股價５２仙
華彩控股（０１３７１） 十合一 １４╱０６ － －
東方明珠（００６３２） 二十合一 １７╱０６ － －
藥明康德（０２３５９） 十送四紅股 １７╱０６ １９╱６－２５╱６ －
滿地科技（０１４００） 十合一 １９╱０６ － －
冠華國際（００５３９） 十合一 ２４╱０６ － －
九台農銀（０６１２２） 一百送五紅股 ２４╱０６ ２６╱６－２╱７ １６╱０８
元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７
環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －
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表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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中華煤氣（００００３） 末期息２３仙 ３０╱０５
恆基地產（０００１２） 末期息１﹒３元 ３０╱０５
石藥集團（０１０９３） 末期息１８仙 ３０╱０５
金沙中國（０１９２８） 末期息１元 ３０╱０５
中電控股（００００２） 第一次中期息６３仙 ３１╱０５
萬洲國際（００２８８） 末期息１５仙 ３１╱０５
中石化 （００３８６） 末期息人民幣２６分 ３１╱０５
舜宇光學（０２３８２） 末期息人民幣５６﹒８分 ３１╱０５
申洲國際（０２３１３） 末期息９０仙 ０３╱０６
中海油 （００８８３） 末期息４０仙 ０５╱０６
瑞聲科技（０２０１８） 末期息１﹒０３元 ０５╱０６
中國人壽（０２６２８） 末期息人民幣１６分 ０６╱０６
中信股份（００２６７） 末期息２６仙 １０╱０６
蒙牛乳業（０２３１９） 末期息人民幣１８﹒１分 １１╱０６
吉利汽車（００１７５） 末期息３５仙 １４╱０６
生物製藥（０１１７７） 第一次中期息２仙，末期息２仙 １４╱０６
中海外 （００６８８） 末期息５０仙 １８╱０６
華潤置地（０１１０９） 末期息人民幣９４﹒９分 １８╱０６
中石油 （００８５７） 末期息人民幣６﹒２７１分 ２０╱０６
特別股息人民幣２﹒７２９分 ２０╱０６
工商銀行（０１３９８） 末期息人民幣２５﹒０６分 ２５╱０６
交通銀行（０３３２８） 末期息人民幣３０分 ２５╱０６
中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６
建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７
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（ｅｃ）