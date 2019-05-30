【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３０日專訊》不少藍籌股就派發股息已陸續「除淨」，除息因素令恆指期貨

「低水」幅度現已大幅收窄。上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄

合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

股價因而波幅加大，投資應加以留意。

大價股方面，中電（００００２）第一次中期息６３仙，以及中石化（００３８６）末期息

人民幣２６分，均於明天（３１日）除淨。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣



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中華煤氣（００００３） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １４╱０６

恆基地產（０００１２） 十送一紅股 ３０╱０５ ３╱６－５╱６ １８╱０６

鞍鋼股份（００３４７） 十送三紅股 ３０╱０５ １╱６－６╱６ ２８╱０６

友成控股（０００９６） 五送一紅股 ０４╱０６ ６╱６－１１╱６ １５╱０７

浩倫農科（０１０７３） 十合一 ０５╱０６ － －

中集集團（０２０３９） 十送二紅股 ０５╱０６ ７╱６－１２╱６ ０２╱０７

中國鋁罐（０６８９８） 每四股派一股 ０６╱０６ １１╱６－１４╱６ －

保寶龍股份

修身堂 （０８２００） 八合一 １１╱０６ － －

浩倫農科（０１０７３） 合併後二供三 １３╱０６ １７╱６－１８╱６ ０４╱０７

，供股價５２仙

華彩控股（０１３７１） 十合一 １４╱０６ － －

東方明珠（００６３２） 二十合一 １７╱０６ － －

藥明康德（０２３５９） 十送四紅股 １７╱０６ １９╱６－２５╱６ －

滿地科技（０１４００） 十合一 １９╱０６ － －

冠華國際（００５３９） 十合一 ２４╱０６ － －

九台農銀（０６１２２） 一百送五紅股 ２４╱０６ ２６╱６－２╱７ １６╱０８

元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７

環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －

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表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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中華煤氣（００００３） 末期息２３仙 ３０╱０５

恆基地產（０００１２） 末期息１﹒３元 ３０╱０５

石藥集團（０１０９３） 末期息１８仙 ３０╱０５

金沙中國（０１９２８） 末期息１元 ３０╱０５

中電控股（００００２） 第一次中期息６３仙 ３１╱０５

萬洲國際（００２８８） 末期息１５仙 ３１╱０５

中石化 （００３８６） 末期息人民幣２６分 ３１╱０５

舜宇光學（０２３８２） 末期息人民幣５６﹒８分 ３１╱０５

申洲國際（０２３１３） 末期息９０仙 ０３╱０６

中海油 （００８８３） 末期息４０仙 ０５╱０６

瑞聲科技（０２０１８） 末期息１﹒０３元 ０５╱０６

中國人壽（０２６２８） 末期息人民幣１６分 ０６╱０６

中信股份（００２６７） 末期息２６仙 １０╱０６

蒙牛乳業（０２３１９） 末期息人民幣１８﹒１分 １１╱０６

吉利汽車（００１７５） 末期息３５仙 １４╱０６

生物製藥（０１１７７） 第一次中期息２仙，末期息２仙 １４╱０６

中海外 （００６８８） 末期息５０仙 １８╱０６

華潤置地（０１１０９） 末期息人民幣９４﹒９分 １８╱０６

中石油 （００８５７） 末期息人民幣６﹒２７１分 ２０╱０６

特別股息人民幣２﹒７２９分 ２０╱０６

工商銀行（０１３９８） 末期息人民幣２５﹒０６分 ２５╱０６

交通銀行（０３３２８） 末期息人民幣３０分 ２５╱０６

中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６

建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７

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（ｅｃ）

