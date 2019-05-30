港股倒跌逼近２７０００關，新報２７０４７跌１８８點

《經濟通通訊社３０日專訊》期指結算日，港股先升後跌，高開８３點報２７３１９，已暫

為全日最高位，在Ａ股回吐下，港股升幅急收窄並倒跌，一度挫２１４點低６見２７０２０，宜

逼二萬七關。最新報２７０４７，跌１８８點或跌０﹒６９％，主板成交２３０﹒２５億元。

國企指數新報１０３９１升１點。

上證綜合指數報２８８６，跌２８點或跌０﹒９７％，成交８６９﹒４１億元人民幣。

本港即月期指新報２７０９６，跌１３２點，高水４９點。即月國指期貨報１０３９３ ，

跌８點，高水１點。

騰訊（００７００）現價升０﹒１７％，報３２２﹒６元；成交約３６７萬股，涉資１１﹒

８８億元。 騰訊大股東Ｎａｐｓｅｒｓ決定分拆旗下ＮｅｗＣｏ，於荷蘭阿姆斯特丹上市，而

ＮｅｗＣｏ目前擁有３１％騰訊股權。分析指，由於ＮｅｗＣｏ的２７％股份將由公眾持有，即

變相減持騰訊股份。

其他重磅股普遍向下，中移動（００９４１）跌０﹒２１％，報６９﹒９元；匯控

（００００５）跌０﹒４６％，報６４﹒５５元；友邦（０１２９９）挫１﹒３７％，報

７５﹒６５元；港交所（００３８８）跌１﹒２５％，報２５２﹒２元。

中資金融股普遍上升，建行（００９３９）漲０﹒３３％，報６﹒１７元；工行

（０１３９８）升０﹒５４％，報５﹒５６元；國壽（０２６２８）跌０﹒２２％，報

１８﹒２４元；平保（０２３１８）升０﹒０６％，報８６﹒２元。

５Ｇ及手機設備股回吐，舜宇（０２３８２）跌３﹒４７％，報６６﹒７元，為跌幅最大恆

指成分股；瑞聲（０２０１８）跌２﹒１３％，報４１﹒３元。（ｅｃ）

