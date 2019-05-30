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30/05/2019 15:08

【新股上市】消息指日照港裕廊股份在港上市，集資最多６億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息人士指出，日照港股份（滬：６０００１７）及新加
坡政府貿易及工業部旗下裕廊海港聯合持股的日照港裕廊股份，計劃在港上市，發行４億股，佔
擴大股本２５％，每股定價１﹒３７至１﹒５１元，集資最多５﹒４８億至６﹒０４億元，獨家
保薦人為中信建投國際。預期在６月１９日掛牌。
　　日照港裕廊股份主要業務是在山東省日照港石臼港區八個泊位，提供裝卸、泊位租賃、港務
管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋大豆、木片、木薯乾等貨種。
（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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