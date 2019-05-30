【新股上市】消息指日照港裕廊股份在港上市，集資最多６億元

《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息人士指出，日照港股份（滬：６０００１７）及新加

坡政府貿易及工業部旗下裕廊海港聯合持股的日照港裕廊股份，計劃在港上市，發行４億股，佔

擴大股本２５％，每股定價１﹒３７至１﹒５１元，集資最多５﹒４８億至６﹒０４億元，獨家

保薦人為中信建投國際。預期在６月１９日掛牌。

日照港裕廊股份主要業務是在山東省日照港石臼港區八個泊位，提供裝卸、泊位租賃、港務

管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋大豆、木片、木薯乾等貨種。

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