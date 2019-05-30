《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息人士指出，日照港股份（滬：６０００１７）及新加
坡政府貿易及工業部旗下裕廊海港聯合持股的日照港裕廊股份，計劃在港上市，發行４億股，佔
擴大股本２５％，每股定價１﹒３７至１﹒５１元，集資最多５﹒４８億至６﹒０４億元，獨家
保薦人為中信建投國際。預期在６月１９日掛牌。
日照港裕廊股份主要業務是在山東省日照港石臼港區八個泊位，提供裝卸、泊位租賃、港務
管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋大豆、木片、木薯乾等貨種。
（ｅｃ）
30/05/2019 15:08
【新股上市】消息指日照港裕廊股份在港上市，集資最多６億元
《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息人士指出，日照港股份（滬：６０００１７）及新加
坡政府貿易及工業部旗下裕廊海港聯合持股的日照港裕廊股份，計劃在港上市，發行４億股，佔
擴大股本２５％，每股定價１﹒３７至１﹒５１元，集資最多５﹒４８億至６﹒０４億元，獨家
保薦人為中信建投國際。預期在６月１９日掛牌。
日照港裕廊股份主要業務是在山東省日照港石臼港區八個泊位，提供裝卸、泊位租賃、港務
管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋大豆、木片、木薯乾等貨種。
（ｅｃ）
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰