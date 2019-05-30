《經濟通通訊社３０日專訊》方達（０１５２１）首掛開３﹒６８元，較招股價３﹒２元高
１５％，暫成交約６９１４萬股，涉資２﹒５６億元。
不計手續費，每手２０００股賺９６０元。（ｓｃ）
30/05/2019 09:21
《新股掛牌》方達（１５２１）首掛開３﹒６８元，高招股價１５％
《經濟通通訊社３０日專訊》方達（０１５２１）首掛開３﹒６８元，較招股價３﹒２元高
１５％，暫成交約６９１４萬股，涉資２﹒５６億元。
不計手續費，每手２０００股賺９６０元。（ｓｃ）
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