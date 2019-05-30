《經濟通通訊社３０日專訊》邁博藥業（０２１８１）明日（３１日）主板掛牌，今日在輝
立交易所暗盤開報１﹒４５元，較招股價１﹒５元低出３﹒３％，現價與開市一樣，以每手交易
單位２０００股計，不考慮交易費用，每手蝕１００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒４３元，較招股價低近５％。（ｓｃ）
30/05/2019 16:19
【新股上市】邁博藥業暗盤報１﹒４５元，低招股價逾３％
《經濟通通訊社３０日專訊》邁博藥業（０２１８１）明日（３１日）主板掛牌，今日在輝
立交易所暗盤開報１﹒４５元，較招股價１﹒５元低出３﹒３％，現價與開市一樣，以每手交易
單位２０００股計，不考慮交易費用，每手蝕１００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒４３元，較招股價低近５％。（ｓｃ）
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