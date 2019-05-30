《盤後部署》沽空ＥＴＦ顯著，港股淡風主導２７０００難守

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股繼續回吐，受到美國國債孳息倒掛影響，道指曾一度

瀉４０９點，尾市跌幅收窄。港股則因為期結日關係而走勢波動，恆指今早高開８３點後反幅下

挫，並一度挫２１４點低見２７０２０點，創逾四個月低位。個股方面，手機設備繼續回吐，舜

宇（０２３８２）曾跌４％拖累大市，惟人行行長易綱表示會確保現國有大銀行小微企業貸款餘

額增長３０％以上，內銀股有追捧，交行（０３３２８）及工行（０１３９８）曾升２％。恆指

最終收報２７１１４點，跌１２０點或０﹒４４％，主板成交７６４﹒３４億元減少８﹒２％。

國企指數收報１０４５０點，跌５９點或０﹒５７％。

內地股市偏軟，上證指數收報２９０５點，跌８點或０﹒３１％。深證指數收報８９４３點

，跌５７點或０﹒７４％。兩市合共成交４５３５﹒４２億元人幣。



＊美債孳息下挫，大摩認為情況比想像中嚴重＊



美國債市隔晚經歷急挫，其中１０年期國債與３個月國債孳息率出現嚴重倒掛，為２００７

年７月以來最高水平。觀看歷史，在美國過去５０年，３個月與１０年的債息倒掛出現過六次，

而每一次都伴隨著經濟衰退，平均開始倒掛後３１１日，經濟危機隨即降臨。

大摩對於債息倒掛持悲觀情緒，其分析師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ作出三個大瞻預測

，認為目前情況比想像中更差。首先，他認為經濟衰退並非受外圍影響，而是美國內部經濟出現

問題，其中４月份耐用品訂單跌２﹒１％，５月Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ降至５０﹒９，反映出

美國經濟水平大不如前，並由４月已經開始進入衰退。

其次，假如計入量化寬鬆及緊縮政策，實際上債息率由去年１１月開始已經倒掛，因此已經

持續了六個月，而且３月時候其他短長債的孳息率都開始同樣現象，雖然引起一段時間的恐慌但

影響力不大，但Ｗｉｌｓｏｎ認為經濟衰退訊號已經明顯。

最後，孳息率倒掛同時意味著股市波動性愈見顯著，他認為孳息率與ＶＩＸ恐慌指數有直接

關係，經調整後的ＶＩＸ指數與孳息率近乎接近，因此根據孳息率可以預測到新一輪股市動盪不

遠矣。Ｗｉｌｓｏｎ推斷，今年企業業務將於第一季出現倒退，全年收益按年跌５％至１０％。

雖然企業們異口同聲表示情況會有好轉，但大摩預測今年企業收益將持續下滑。



＊期結日資金沽空盈富基金，港股料繼續尋底＊



港股於期結日走勢波動，惟大市交投淡靜，成交額不過８００億元。觀看今日早市市場沽空

情況，沽空首位為盈富基金（０２８８０），其次是華夏滬深三百（０３１８８），反映投資者

看淡整體大市表現，因此選擇沽空指數基金（ＥＴＦ）比起沽空個股效益更大。期結過後，港股

失守二萬七機會頗大，大市仍以淡風為主。圖表顯示，恆指２０天線現時已向下跌穿１００天線

，並開始向２５０天線邁進，預料６月份將顯示出現些終極「死亡交叉」，建議投資者可預留多

點資金部屬淡倉。（ｕｌ）

