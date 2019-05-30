《經濟通通訊社３０日專訊》美國國務卿蓬佩奧繼續指責華為是聽命於中國政府，並淪為中
國政府的工具，認為雙方關係如此緊密，是美國人很難理解的事情。
昨日華為就美國政府的制裁向法庭提出訴訟，要求法庭宣布美國２０１９年國防授權法案（
ＮＤＡＡ）是違憲。
蓬佩奧並未回應華為的訴訟，但重申華為對國家安全的威脅。他指，美國公司亦有與美國政
府合作，但並沒有出現總統指揮一間美國民間企業運作的事情，這與中國政府的做法非常不同。
（ｍｎ）
30/05/2019 08:23
【華為風波】美國國務卿：華為是中國政府的工具
《經濟通通訊社３０日專訊》美國國務卿蓬佩奧繼續指責華為是聽命於中國政府，並淪為中
國政府的工具，認為雙方關係如此緊密，是美國人很難理解的事情。
昨日華為就美國政府的制裁向法庭提出訴訟，要求法庭宣布美國２０１９年國防授權法案（
ＮＤＡＡ）是違憲。
蓬佩奧並未回應華為的訴訟，但重申華為對國家安全的威脅。他指，美國公司亦有與美國政
府合作，但並沒有出現總統指揮一間美國民間企業運作的事情，這與中國政府的做法非常不同。
（ｍｎ）
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