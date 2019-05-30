《經濟通通訊社３０日專訊》以色列總理內塔尼亞胡由於未能成功籌組新政府，以色列國會
投票決定於９月１７日重新舉行大選。
於數周之前內塔尼亞胡領導的利庫德集團才險勝由甘茨（Ｂｅｎｎｙ Ｇａｎｔｚ）領導的
中間派聯盟「藍白黨」，自以色列於１９４８年建國以來，每次以色列國會大選都能成功籌組政
府，故今次情況是史無前例的。（ｍｎ）
30/05/2019 09:39
《國際要聞》以色列總理內塔尼亞胡籌組內閣失敗，將重新舉行大選
《經濟通通訊社３０日專訊》以色列總理內塔尼亞胡由於未能成功籌組新政府，以色列國會
投票決定於９月１７日重新舉行大選。
於數周之前內塔尼亞胡領導的利庫德集團才險勝由甘茨（Ｂｅｎｎｙ Ｇａｎｔｚ）領導的
中間派聯盟「藍白黨」，自以色列於１９４８年建國以來，每次以色列國會大選都能成功籌組政
府，故今次情況是史無前例的。（ｍｎ）
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