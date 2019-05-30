《經濟通通訊社３０日專訊》北韓指責美國在談判中不守信用，一邊倡導對話，一邊進行核
試、導彈試射及軍事演習，顯示出以武力征服北韓的邪惡野心。
北韓外務省發表聲明，指責美國持續的制裁行動，包括扣留一艘朝鮮最大的貨船，同時還警
告稱，使用武力並不是美國的特權。
美國國務院發言人稱，白宮仍準備與北韓進行建設性對話。（ｍｎ）
30/05/2019 10:59
【朝鮮局勢】北韓斥美國不守信用，警告使用武力非美國特權
《經濟通通訊社３０日專訊》北韓指責美國在談判中不守信用，一邊倡導對話，一邊進行核
試、導彈試射及軍事演習，顯示出以武力征服北韓的邪惡野心。
北韓外務省發表聲明，指責美國持續的制裁行動，包括扣留一艘朝鮮最大的貨船，同時還警
告稱，使用武力並不是美國的特權。
美國國務院發言人稱，白宮仍準備與北韓進行建設性對話。（ｍｎ）
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