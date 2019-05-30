【朝鮮局勢】北韓斥美國不守信用，警告使用武力非美國特權

《經濟通通訊社３０日專訊》北韓指責美國在談判中不守信用，一邊倡導對話，一邊進行核

試、導彈試射及軍事演習，顯示出以武力征服北韓的邪惡野心。

北韓外務省發表聲明，指責美國持續的制裁行動，包括扣留一艘朝鮮最大的貨船，同時還警

告稱，使用武力並不是美國的特權。

美國國務院發言人稱，白宮仍準備與北韓進行建設性對話。（ｍｎ）

