《經濟通通訊社３０日專訊》英國汽車生產商與經銷商協會（ＳＭＭＴ）表示，４月汽車產
量按年大跌４４﹒５％至７﹒０９萬輛，為１０年以來的最大跌幅，因多間車廠按原定計劃在英
國脫歐前關廠。
ＳＭＭＴ表示，脫歐亂局已經對車廠及工人產生負面影響，同時全球貿易緊張局勢亦加劇汽
車產量的下跌。（ｍｎ）
30/05/2019 13:07
【脫歐之後】脫歐前車企陸續關廠，英國４月汽車產量大跌４５％
《經濟通通訊社３０日專訊》英國汽車生產商與經銷商協會（ＳＭＭＴ）表示，４月汽車產
量按年大跌４４﹒５％至７﹒０９萬輛，為１０年以來的最大跌幅，因多間車廠按原定計劃在英
國脫歐前關廠。
ＳＭＭＴ表示，脫歐亂局已經對車廠及工人產生負面影響，同時全球貿易緊張局勢亦加劇汽
車產量的下跌。（ｍｎ）
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