【脫歐之後】英國財相警告保守黨黨魁候選人勿試圖硬脫歐

《經濟通通訊社３０日專訊》英國財政大臣夏文達對保守黨內角逐首相一職的候選人發出警

告，稱硬脫歐將會傷害經濟，並威脅英國的凝聚力。

他指，不清楚社會是否對硬脫歐的風險有必要的了解，無協議脫歐不僅會對經濟產生很差的

後果，亦會對大不列顛的前景帶來風險。（ｍｎ）

