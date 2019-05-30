《經濟通通訊社３０日專訊》英國財政大臣夏文達對保守黨內角逐首相一職的候選人發出警
告，稱硬脫歐將會傷害經濟，並威脅英國的凝聚力。
他指，不清楚社會是否對硬脫歐的風險有必要的了解，無協議脫歐不僅會對經濟產生很差的
後果，亦會對大不列顛的前景帶來風險。（ｍｎ）
30/05/2019 15:27
【脫歐之後】英國財相警告保守黨黨魁候選人勿試圖硬脫歐
《經濟通通訊社３０日專訊》英國財政大臣夏文達對保守黨內角逐首相一職的候選人發出警
告，稱硬脫歐將會傷害經濟，並威脅英國的凝聚力。
他指，不清楚社會是否對硬脫歐的風險有必要的了解，無協議脫歐不僅會對經濟產生很差的
後果，亦會對大不列顛的前景帶來風險。（ｍｎ）
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰