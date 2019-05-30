《經濟通通訊社３０日專訊》大摩行政總裁Ｊａｍｅｓ Ｇｏｒｍａｎ表示，貿易戰帶來的
擔憂令金融市場變得脆弱不堪，但由於經濟穩固及美中可能恢復談判，股市不太可能會崩盤。
他稱，目前股市下跌的幅度大於上升，不過不相信股市會顯著下挫。雖然現時美債孳息率出
現倒掛，但由於美國失業率低見３﹒６％，經濟基本面穩固，任何衰退都可能是短時間而且溫和
。（ｍｎ）
30/05/2019 16:13
【貿易開戰】大摩行政總裁：貿易戰不至於會令股市崩盤
《經濟通通訊社３０日專訊》大摩行政總裁Ｊａｍｅｓ Ｇｏｒｍａｎ表示，貿易戰帶來的
擔憂令金融市場變得脆弱不堪，但由於經濟穩固及美中可能恢復談判，股市不太可能會崩盤。
他稱，目前股市下跌的幅度大於上升，不過不相信股市會顯著下挫。雖然現時美債孳息率出
現倒掛，但由於美國失業率低見３﹒６％，經濟基本面穩固，任何衰退都可能是短時間而且溫和
。（ｍｎ）
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