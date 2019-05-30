《經濟通通訊社３０日專訊》高盛表示，如果中國要限制對美國的稀土出口，顯示美中貿易
談判進展不順利，貿易緊張局勢正在升級而非降級。
高盛續指，限制稀土出口所帶來的影響將非常巨大，因為雖然愛沙尼亞、法國及日本等其他
國家亦向美國出口稀土，但其中大部分化合物及金屬都是從中國生產的精礦提煉出來的，故要替
代中國的稀土是很困難的。（ｍｎ）
30/05/2019 16:31
【貿易開戰】高盛：若中國限制稀土出口顯示貿易談判進展不順利
《經濟通通訊社３０日專訊》高盛表示，如果中國要限制對美國的稀土出口，顯示美中貿易
談判進展不順利，貿易緊張局勢正在升級而非降級。
高盛續指，限制稀土出口所帶來的影響將非常巨大，因為雖然愛沙尼亞、法國及日本等其他
國家亦向美國出口稀土，但其中大部分化合物及金屬都是從中國生產的精礦提煉出來的，故要替
代中國的稀土是很困難的。（ｍｎ）
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