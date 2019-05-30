《台股攻略－馮偉明》電金今日發力，台股升８１點

《台股攻略》台股今日（３０日）開高走高，升８１﹒２１點，收１０３８２﹒９９點，成

交金額為新台幣９５７﹒２２億元。

台股早市反彈，但受內地股走低及台幣續貶影響，升勢無法有效擴大。在摩台結算法人多空

攻防下，台積電及大立光沽壓較重，鴻海則持續反彈。台積電升０﹒６５％，收新台幣２３１元

。大立光跌０﹒６９％，收新台幣３５９０元。鴻海升１﹒６６％，收新台幣７３﹒４元。聯發

科發表自家最新５Ｇ單晶片，終場收漲５﹒７％，並帶動同屬ＩＣ設計的敦泰、敦南、創意、義

隆及智原等順勢走揚。國內壽險資金今日獲主管機關進場護盤，升勢為亞股之首。國泰富邦維持

盤上小漲，玉山金亦續創新高。

中美貿易戰似已成為持久戰，全球經濟受衰退隱憂氣氛影響。台股今日雖有反彈，但投資者

宜先保守看待，不須在短線反彈之際追高，近期料仍有拉回可能，投資者可逢低留意吸納機會。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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