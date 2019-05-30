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30/05/2019 18:10

《台股攻略－馮偉明》電金今日發力，台股升８１點

　　《台股攻略》台股今日（３０日）開高走高，升８１﹒２１點，收１０３８２﹒９９點，成
交金額為新台幣９５７﹒２２億元。
　　台股早市反彈，但受內地股走低及台幣續貶影響，升勢無法有效擴大。在摩台結算法人多空
攻防下，台積電及大立光沽壓較重，鴻海則持續反彈。台積電升０﹒６５％，收新台幣２３１元
。大立光跌０﹒６９％，收新台幣３５９０元。鴻海升１﹒６６％，收新台幣７３﹒４元。聯發
科發表自家最新５Ｇ單晶片，終場收漲５﹒７％，並帶動同屬ＩＣ設計的敦泰、敦南、創意、義
隆及智原等順勢走揚。國內壽險資金今日獲主管機關進場護盤，升勢為亞股之首。國泰富邦維持
盤上小漲，玉山金亦續創新高。
　　中美貿易戰似已成為持久戰，全球經濟受衰退隱憂氣氛影響。台股今日雖有反彈，但投資者
宜先保守看待，不須在短線反彈之際追高，近期料仍有拉回可能，投資者可逢低留意吸納機會。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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