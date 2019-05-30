《談國論企－黎偉成》人民幣走弱合理遂未被指操縱

《談國論企》自特朗普單方霸道地對華輸美商品一次又一次加徵關稅，甚至對中國科技、個

企進行一輪又一輪的打壓，使人民幣對美元匯價反覆回落，而美國財政部最新的決議是未有如坊

間擔心的把中國列入「貨幣操縱國」，只是與德國、日本等擺放在觀察之列，該算是美方在現階

段較為合理和專業的做法。美國對華「非軍事戰爭」一日未撤，我相信人民幣仍會有反覆向下之

虞。



＊中企輸美商品彼加徵關稅乃兩財俱傷＊



中國在人民幣匯率和相關機制改革的重點，是：所定的即日市中間價，基本按市場的供求關

係和以美元為主的外匯市變異作調整的其中重要標準，而美元對人民幣匯價近期走高至接近７算

關口，即人民幣不斷回落，乃受到多個因素的影響：

（一）特朗普於２０１８年７月起先後兩次對中國輸美的商品加徵關稅，稅率基本是１０％

，由是使中國企業出口到美國的成本加大，和對美元實際需求也就相應增加，人民幣對美元匯價

走低是必然而然之事。此可從特廝之加徵劣舉，便可計算出中企對美元「額外需求」甚殷：（１

）中國輸美現時尚要加徵關稅所涉的２０００億美元商品，暫為１０％，以一年計便是

２００億美元，如（２）６月下旬落實提升至２５％之惡行，中企要額外需要５００億美元才能

應佔「加徵」。更甚者，為（３）特廝擬對另外未而會加徵中國輸的３０００億美元關稅，就肯

定使中企對美元有更為強烈的「剛性需求」，是為人民幣匯價節節回落的十分重大的現實。除非

特廝撤對華的加徵關稅劣舉，否則人民幣對美元的「額外」弱勢日甚。

和（二）即使歐美、亞洲等地的企業在華的以製造業為主的資本投資，未有如特廝信言旦旦

之馬上「撤離」，但肯定是未必會在美壓華的亂況底下加大固投及業務發展，觀望情緒日濃，故

外企對人民幣的實際需求該是有所縮減。

尤其是外資在華的直接投資ＦＤＩ，亦會在特廝對華的全面「非軍事戰爭」的惡境劣況底下

，亦有較大的可能性出現暫且「拖住」之象。此為外企對人民幣需求未如往昔之殷的另一個因素

。

更重要的，是（三）特廝霸道、惡意單方地對華所掀貿戰，使環球經貿在不明確、不穩定因

素困擾下加大收縮力度，此可見中國外貿進出口貿易的最新變異：順差於２０１９年前４個月累

計６１８１﹒７億元，無疑同比增長３１﹒８％，最大問題是於４月份的順差９３５﹒７億元的

同比，卻是大幅減少４３﹒８％之普。外貿淨結餘增與減、虧與盈，對該國或當地的貨幣價格有

十分重大影響，當非操縱之能事可為！



＊美財長仍有寄望但兩國達協的路途仍邁邁＊



凡此，皆為美國財政部遲來的報告未敢列中國於「貨幣操縱國」之因。但特朗普也許會憑其

權力，力壓美國尚任財長努姆特要在政治上服從把中國列入「貨幣操縱國」之所謂「黑名單」，

使更多美科企若寒。

中科技研發新技發展，現時己納入由長征之始，我之解讀為中國預期在對外貿易往來會推動

中企改善和強化集團之必需，此為和平時期必然之想。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

