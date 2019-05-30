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即市新聞

30/05/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》人民幣走弱合理遂未被指操縱

　　《談國論企》自特朗普單方霸道地對華輸美商品一次又一次加徵關稅，甚至對中國科技、個
企進行一輪又一輪的打壓，使人民幣對美元匯價反覆回落，而美國財政部最新的決議是未有如坊
間擔心的把中國列入「貨幣操縱國」，只是與德國、日本等擺放在觀察之列，該算是美方在現階
段較為合理和專業的做法。美國對華「非軍事戰爭」一日未撤，我相信人民幣仍會有反覆向下之
虞。
　
＊中企輸美商品彼加徵關稅乃兩財俱傷＊
　
　　中國在人民幣匯率和相關機制改革的重點，是：所定的即日市中間價，基本按市場的供求關
係和以美元為主的外匯市變異作調整的其中重要標準，而美元對人民幣匯價近期走高至接近７算
關口，即人民幣不斷回落，乃受到多個因素的影響：
　　（一）特朗普於２０１８年７月起先後兩次對中國輸美的商品加徵關稅，稅率基本是１０％
，由是使中國企業出口到美國的成本加大，和對美元實際需求也就相應增加，人民幣對美元匯價
走低是必然而然之事。此可從特廝之加徵劣舉，便可計算出中企對美元「額外需求」甚殷：（１
）中國輸美現時尚要加徵關稅所涉的２０００億美元商品，暫為１０％，以一年計便是
２００億美元，如（２）６月下旬落實提升至２５％之惡行，中企要額外需要５００億美元才能
應佔「加徵」。更甚者，為（３）特廝擬對另外未而會加徵中國輸的３０００億美元關稅，就肯
定使中企對美元有更為強烈的「剛性需求」，是為人民幣匯價節節回落的十分重大的現實。除非
特廝撤對華的加徵關稅劣舉，否則人民幣對美元的「額外」弱勢日甚。
　　和（二）即使歐美、亞洲等地的企業在華的以製造業為主的資本投資，未有如特廝信言旦旦
之馬上「撤離」，但肯定是未必會在美壓華的亂況底下加大固投及業務發展，觀望情緒日濃，故
外企對人民幣的實際需求該是有所縮減。
　　尤其是外資在華的直接投資ＦＤＩ，亦會在特廝對華的全面「非軍事戰爭」的惡境劣況底下
，亦有較大的可能性出現暫且「拖住」之象。此為外企對人民幣需求未如往昔之殷的另一個因素

　　更重要的，是（三）特廝霸道、惡意單方地對華所掀貿戰，使環球經貿在不明確、不穩定因
素困擾下加大收縮力度，此可見中國外貿進出口貿易的最新變異：順差於２０１９年前４個月累
計６１８１﹒７億元，無疑同比增長３１﹒８％，最大問題是於４月份的順差９３５﹒７億元的
同比，卻是大幅減少４３﹒８％之普。外貿淨結餘增與減、虧與盈，對該國或當地的貨幣價格有
十分重大影響，當非操縱之能事可為！
　
＊美財長仍有寄望但兩國達協的路途仍邁邁＊
　
　　凡此，皆為美國財政部遲來的報告未敢列中國於「貨幣操縱國」之因。但特朗普也許會憑其
權力，力壓美國尚任財長努姆特要在政治上服從把中國列入「貨幣操縱國」之所謂「黑名單」，
使更多美科企若寒。
　　中科技研發新技發展，現時己納入由長征之始，我之解讀為中國預期在對外貿易往來會推動
中企改善和強化集團之必需，此為和平時期必然之想。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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