《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監副主席閻慶民在金融街論壇表示，
按照看得清、可穿透、管得住的要求，加強風險的分析研判，利用資本市場的自反饋性，有序實
現股票質押，債券違約等重點領域的風險防範化解工作。
30/05/2019 11:20
【駐京專電】閻慶民：有序實施股票質押、債券違約等風險化解工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監副主席閻慶民在金融街論壇表示，
按照看得清、可穿透、管得住的要求，加強風險的分析研判，利用資本市場的自反饋性，有序實
現股票質押，債券違約等重點領域的風險防範化解工作。
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
|生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
|生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰