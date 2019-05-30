【駐京專電】閻慶民：有序實施股票質押、債券違約等風險化解工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監副主席閻慶民在金融街論壇表示，

按照看得清、可穿透、管得住的要求，加強風險的分析研判，利用資本市場的自反饋性，有序實

現股票質押，債券違約等重點領域的風險防範化解工作。

