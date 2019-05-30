《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在發布會表示，
２０１８年是水果生產的小年。陝西山東等主產區蘋果、梨等水果減產，今年開春以後華東華中
等主產區，持續低溫陰雨天氣，北方地區氣溫大幅波動，對果蔬的生產造成了一定的負面影響。
近段時間，隨著蔬菜上市量的增加，５月２０號至２６日那周，豬肉的價格比５月初下降了
０﹒５８％。夏季是肉類消費的淡季，預計豬肉價格將保持平穩，蔬菜水果的價格將會隨著上市
量的增加總體進一步呈現回落的態勢。
30/05/2019 15:27
【駐京專電】商務部：料豬肉價格平穩，蔬菜水果價格回落
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在發布會表示，
２０１８年是水果生產的小年。陝西山東等主產區蘋果、梨等水果減產，今年開春以後華東華中
等主產區，持續低溫陰雨天氣，北方地區氣溫大幅波動，對果蔬的生產造成了一定的負面影響。
近段時間，隨著蔬菜上市量的增加，５月２０號至２６日那周，豬肉的價格比５月初下降了
０﹒５８％。夏季是肉類消費的淡季，預計豬肉價格將保持平穩，蔬菜水果的價格將會隨著上市
量的增加總體進一步呈現回落的態勢。
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