【貿易開戰】商務部回應會否限制蘋果：保護所有在華外企合法權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》對於中方是否會對蘋果公司進行某種限制

，作為華為遭受美國政府打壓的報復手段。商務部新聞發言人高峰在發布會表示，中方多次強調

，所有在華的外資企業合法權益，都將得到中國政府的保護。我們將堅定不移的深改革、擴大開

放，致力於為各類企業，打造穩定、透明、公平、可預期的國際一流營商環境。

