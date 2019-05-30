《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》對於中方是否會對蘋果公司進行某種限制
，作為華為遭受美國政府打壓的報復手段。商務部新聞發言人高峰在發布會表示，中方多次強調
，所有在華的外資企業合法權益，都將得到中國政府的保護。我們將堅定不移的深改革、擴大開
放，致力於為各類企業，打造穩定、透明、公平、可預期的國際一流營商環境。
30/05/2019 15:41
【貿易開戰】商務部回應會否限制蘋果：保護所有在華外企合法權益
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》對於中方是否會對蘋果公司進行某種限制
，作為華為遭受美國政府打壓的報復手段。商務部新聞發言人高峰在發布會表示，中方多次強調
，所有在華的外資企業合法權益，都將得到中國政府的保護。我們將堅定不移的深改革、擴大開
放，致力於為各類企業，打造穩定、透明、公平、可預期的國際一流營商環境。
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