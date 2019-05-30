《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷今日在
記者會上表示，境外投資者對進入中國債市十分感興趣，但由於國內許多民企公司治理框架不夠
完善；在法律上，公司債券違約後的處置方式也不夠明朗，以致國外投資者無法確切評估風險，
這是境外投資人目前比較大的擔憂，也是他們目前持有的中國債券比例較低的原因。
她提到，中國債市相對較年輕，且以前都是剛性兌付，相信隨著違約案例愈來愈多，中國慢
慢會形成一套違約處置的方法，以吸引境外投資者。
30/05/2019 13:06
【駐滬專電】惠譽：中國需完善債券違約處置方案以吸引境外投資者
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷今日在
記者會上表示，境外投資者對進入中國債市十分感興趣，但由於國內許多民企公司治理框架不夠
完善；在法律上，公司債券違約後的處置方式也不夠明朗，以致國外投資者無法確切評估風險，
這是境外投資人目前比較大的擔憂，也是他們目前持有的中國債券比例較低的原因。
她提到，中國債市相對較年輕，且以前都是剛性兌付，相信隨著違約案例愈來愈多，中國慢
慢會形成一套違約處置的方法，以吸引境外投資者。
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