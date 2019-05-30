《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》惠譽評級首席中國主權評級分析師費安德
（Ａｎｄｒｅｗ Ｆｅｎｎｅｌｌ）今日在記者會上表示，中國不會用匯率貶值來支持經濟增長
，但在中美貿易戰的不確定性下，人民幣仍有貶值壓力，這種壓力更多來源於市場情緒的變化，
而不是政策推動的。
惠譽預計人民幣對美元到今年底將貶至７，到明年底貶至７﹒２。
30/05/2019 13:30
【駐滬專電】惠譽預計人民幣明年底將貶至７﹒２
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》惠譽評級首席中國主權評級分析師費安德
（Ａｎｄｒｅｗ Ｆｅｎｎｅｌｌ）今日在記者會上表示，中國不會用匯率貶值來支持經濟增長
，但在中美貿易戰的不確定性下，人民幣仍有貶值壓力，這種壓力更多來源於市場情緒的變化，
而不是政策推動的。
惠譽預計人民幣對美元到今年底將貶至７，到明年底貶至７﹒２。
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