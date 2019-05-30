【駐滬專電】上海成立國資國企改革工作推進領導小組

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府宣布，決定將上海國資國企改

革工作推進領導小組、上海市深化本市國有企業領導人員薪酬制度改革工作領導小組合併，成立

上海市國資國企改革工作推進領導小組。上海市常務副市長擔任小組組長、上海市政府副祕書長

馬春雷擔任小組副組長。

