《午市前瞻》港股短期料穿二萬七，初步支持在２６４００點

《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易戰未有和解跡象，市場對環球經濟增長放緩的擔憂加

劇，十年期美國國債孳息率曾低見２﹒２１３％，與３個月短債孳息率２﹒３５６％呈倒掛現象

，拖累美股三大指數再走低。港股今早在期指結算日以半日最高位２７３１９開市，漲８３點，

及後Ａ股回吐向下，拖累港股升幅收窄並由升轉跌，更一度低見２７０２０，挫２１５點，逼近

二萬七關，創逾四個月新低。港股午收前跌幅收窄，最終半日收報２７１２１點，跌１１４點或

跌０﹒４２％，主板成交３９６﹒５５億元。國指半日收報１０４４０點，升４９點或

０﹒４８％。

上證午收２８９０，跌２４點或０﹒８３％，半日成交１１８４﹒１９億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）挫１﹒６３％，報７５﹒４元；早前憧憬阿里巴巴再來港

上市的港交所（００３８８）回吐１﹒４１％，報２５１﹒８元；匯控（００００５）跌

０﹒３９％，報６４﹒６元；中移動（００９４１）微升０﹒０７％，報７０﹒１元；騰訊

（００７００）揚０﹒３７％，報３２３﹒２元。



＊花旗唱好內銀股逆市漲，醫藥股跟隨市下挫＊



花旗集團發表最新研究報告指，包商銀行被接管意味中國金融供給側改革加快，人行成立存

款保險基金管理公司的措施，預示更多小型銀行或會被清理，而大型銀行在存貸方面的市佔率將

會提升，內銀股普遍上漲。交行（０３３２８）揚２﹒１５％，報６﹒１８元，是表現最好藍籌

及國指股；農行（０１２８８）漲１﹒５％，報３﹒３８元；工行（０１３９８）升

１﹒２７％，報５﹒６元；中行（０３９８８）走高１﹒２５％，報３﹒２５元；建行

（００９３９）微升０﹒９８％，報６﹒２１元。

醫藥股跟隨大市下挫，石藥（０１０９３）今日除淨，派末期息１８仙，股價今回吐

２﹒９１％報１２﹒６６元，是表現最差藍籌及國指股；藥明生物（０２２６９）亦挫

２﹒９８％，報７５元；三生製藥（０１５３０）跟跌２﹒４１％，報１２﹒９６元；中生製藥

（０１１７７）走低１﹒５２％，報７﹒７９元。

美債息倒掛加劇，公用股繼續出現沽壓，煤氣（００００３）今日除淨，股價挫１﹒８％，

報１７﹒０６元；領展（００８２３）下周一（３日）放榜，今日收跌１﹒７６％，報

９５﹒１５元；港鐵（０００６６）跟跌１﹒１５％，報４７﹒４５元；中電（００００２）走

低０﹒６％，報９０﹒４元；電能（００００６）軟０﹒４６％，報５４﹒１元。



＊貿戰升溫５Ｇ相關股回吐，產量增燃氣股升＊



５Ｇ過去數日連漲，惟今日跟隨港股回吐。中興（００７６３）發布５Ｇ安全白皮書，表明

願意與各界共同研究面向５Ｇ網絡的開放、透明治理機制，惟今日大跌６﹒５７％，報１８﹒９

２元；京信通信（０２３４２）走低１﹒９４％，報１﹒５２元；長飛光纖（０６８６９）挫１

﹒１１％，報１６元；鐵塔（００７８８）軟０﹒５６％，報１﹒７９元。不過，中通服

（００５５２）就逆市升１﹒８９％，報５﹒９３元；聯想集團（００９９２）亦升

１﹒０７％，報５﹒６６元。

中資公用股今日逆市跑出，當中燃氣股因為國家發改委公布４月天然氣產量１４０億立方米

，按年增８﹒４％消息利好，天倫燃氣（０１６００）漲２﹒２３％，報７﹒７９元；昆侖能源

（００１３５）走高１﹒６８％，報７﹒２６元；中裕燃氣（０３６３３）升１﹒４１％，報７

﹒２１元；北京控股（００３９２）跟升１﹒２８％，報３９﹒６５元；中國燃氣

（００３８４）揚１﹒２２％，報２４﹒８５元。

市場憂慮中美貿易戰升溫，引發市場擔心持續的對峙可能損害原油需求，隔晚油價受美股拖

累走低，不過紐油及布油上日轉升，三桶油亦跟隨回勇。中石油（００８５７）走高

１﹒３５％，報４﹒４９元；中海油（００８８３）上升０﹒７７％，報１３﹒０２元；中石化

（００３８６）微漲０﹒３６％，報５﹒６元；中海油田（０２８８３）揚１﹒９１％，報

６﹒９５元。



＊張智威﹕內銀股息吸引防守性高，中行可吼＊



恆指今日高開低走，兼試逾４個月低位２７０２０，信誠聯席董事張智威向《經濟通通訊社

》表示，港股跌穿２７０００點關口是遲早的事，因為中美貿易戰持續升溫，市場憂慮美國總統

特朗普將在下月Ｇ２０元首會面前，會陸續出「新招」，影響大市氣氛。他預計，恆指初步支持

位在

２６４００點。

張智威補充，美方在貿易戰的策略是在下月月底Ｇ２０會面前，對中方步步進逼，冀中國在

壓力之下讓步；然而，近日人民幣持續貶值、加上中國暗示以遏抑稀土出口，以應付美國的施壓

，形成新的冷戰格局。他相信，在此環境下，短期不會有資金大舉入市。

大市氣氛持續偏淡，他建議投資者應盡量避開貿戰風眼股，包括手機設備股、晶片股及電訊

股；相反，目前可轉攻公用股、房託及內銀作避險防守。當中，他認為，四大內銀中的中行

（０３９８８）屬穩陣之選，一來其股息率吸引，高達６﹒６％；二來，市場憧憬人行會繼續「

放水」，例如降準等。投資部署方面，他指出，若中行可以守得住３﹒２元，可上望５０天線，

即３﹒４３元。（ｙｋ、ａｌ）

