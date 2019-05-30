【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒１億，買工行建行安踏沽吉利中興

《經濟通通訊社３０日專訊》港股於周四期指結算日早段未受外圍拖累，高開８３點見

２７３１９點，但已是全日最高位，即使內銀股全線逆市上揚，但大部分重磅股捱沽，港股遂由

升轉跌，最多蒸發２１４點，全日低見２７０２０點。午後內銀股繼續撐市，港股跌幅逐步收窄

，最終全日下滑１２０點或０﹒４４％，報２７１１４點，創逾４個月收市新低。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒０７億人民幣，較周三的３２﹒７１億人民幣減少

１６﹒６４億人民幣或５０﹒８８％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、

建設銀行（００９３９）和安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多的依次是吉利汽車

（００１７５）和中興通訊（００７６３）。

主板成交７６４﹒３５億元，較周三減少８﹒２％，其中港股通成交６６﹒７億元，佔總成

交８﹒７３％。



＊北水狂追內銀安踏＊



人行行長易綱在金融街論壇上表示，確保實現國有大行小微企業貸款餘額增長３０％以上，

刺激內銀股造好。同時，花旗發表研究報告預測，或有更多小型銀行被清理，建議投資者堅守中

國四大行以及招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）。周四約有５﹒６３億北水淨買入

工行，股價升１﹒２７％，建行亦獲３﹒９２億北水買入，股價升０﹒８１％。安踏遭沽空機構

「殺人鯨」Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ狙擊，認為公司應存在企業管治折讓，股價大

跌５﹒５３％，但無阻１﹒７億北水買入該股。

汽車股於本周二（２８日）因廣東省推出放寬廣深汽車搖號競拍指標而一度炒高，但隨著中

金認為該政策成效有限，約９４９７萬北水沽出吉利。中興發布５Ｇ安全白皮書，總裁聲言將加

大晶片投資和邊緣計算研發，股價大跌５﹒２８％，並錄６７４０萬北水淨流出。（ｂｎ）

