《美元走勢－羅明立》避險日圓受捧，１１０以上可做空美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７５ １０９﹒４６ １０９﹒５４

歐元╱美元 １﹒１１４３ １﹒１１２９ １﹒１１３５

英鎊╱美元 １﹒２６４０ １﹒２６１９ １﹒２６３１

美元╱瑞郎 １﹒００８５ １﹒００６５ １﹒００７５

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４７２ ７﹒８４８９



《美元走勢》受到中美貿易戰未有任何化解跡象的影響，市場風險意欲持續下降，美股再跌

超過２００點，資金流入債市避險，長短債息倒掛情況擴大。美元匯價則靠穩，美匯指數最高升

至９８﹒２，有再創本月高位之勢頭。

加拿大央行於議息會後，如期維持利率在１﹒７５厘不變。央行聲明指，近期經濟數據及通

脹與央行預測相符，同時愈來愈多證據表明當地經濟增長已於第二季開始增速。而持續強勁的就

業增長表明，使企業認為過去兩個季度的疲軟是暫時的。然而，全球貿易風險及不確定性正在加

劇，故認為當前政策仍是適當的。未來將繼續依賴數據，密切監控家庭支出、石油市場及全球貿

易的發展。惟央行聲明中並未提及任何上調或下調利率的必要，帶動加元兌美元匯價暫企穩於１

﹒３５水平。如美元加元能企穩１﹒３５２０美元，將可進一步上升，下一級阻力在

１﹒３６５０。

日本央行行長黑田東彥表示，全球主要央行可能需要更靈活地設定通脹率目標，因消費物價

正受科技創新及全球化效應等因素所遏制，導致央行更難達致通脹目標。而相關情況已引發市場

對央行達致通脹目標可信度的擔憂。言論似暗示央行或有意改變目前遙不可及２％的固定通脹目

標，以增強公眾對央行的信賴程度。由於市場風險上升，避險貨幣受支持，美元日圓呈下降趨勢

，即市的支持在１０９水平，建議在１１０以上做空美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒８０ １０８﹒５０ １１０﹒３０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８５ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

