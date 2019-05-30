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即市新聞

30/05/2019 14:55

《美元走勢－羅明立》避險日圓受捧，１１０以上可做空美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７５　　　１０９﹒４６　　　１０９﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４３　　　１﹒１１２９　　　１﹒１１３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６４０　　　１﹒２６１９　　　１﹒２６３１
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００８５　　　１﹒００６５　　　１﹒００７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９５　　　７﹒８４７２　　　７﹒８４８９

　　《美元走勢》受到中美貿易戰未有任何化解跡象的影響，市場風險意欲持續下降，美股再跌
超過２００點，資金流入債市避險，長短債息倒掛情況擴大。美元匯價則靠穩，美匯指數最高升
至９８﹒２，有再創本月高位之勢頭。
　　加拿大央行於議息會後，如期維持利率在１﹒７５厘不變。央行聲明指，近期經濟數據及通
脹與央行預測相符，同時愈來愈多證據表明當地經濟增長已於第二季開始增速。而持續強勁的就
業增長表明，使企業認為過去兩個季度的疲軟是暫時的。然而，全球貿易風險及不確定性正在加
劇，故認為當前政策仍是適當的。未來將繼續依賴數據，密切監控家庭支出、石油市場及全球貿
易的發展。惟央行聲明中並未提及任何上調或下調利率的必要，帶動加元兌美元匯價暫企穩於１
﹒３５水平。如美元加元能企穩１﹒３５２０美元，將可進一步上升，下一級阻力在
１﹒３６５０。
　　日本央行行長黑田東彥表示，全球主要央行可能需要更靈活地設定通脹率目標，因消費物價
正受科技創新及全球化效應等因素所遏制，導致央行更難達致通脹目標。而相關情況已引發市場
對央行達致通脹目標可信度的擔憂。言論似暗示央行或有意改變目前遙不可及２％的固定通脹目
標，以增強公眾對央行的信賴程度。由於市場風險上升，避險貨幣受支持，美元日圓呈下降趨勢
，即市的支持在１０９水平，建議在１１０以上做空美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒８０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８５　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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