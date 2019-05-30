【華為動向】華為操作系統國際版申註冊，或命名Ａｒｋ

據外媒報道，華為已向歐盟知識產權局（ＥＵＩＰＯ）提交數個以「Ａｒｋ」為名的商標註

冊申請，包括「Ｈｕａｗｅｉ Ａｒｋ ＯＳ」、「Ｈｕａｗｅｉ Ａｒｋ」、「Ｈｕａｗｅｉ

Ａｒｋ Ｃｏｍｐｉｌｅｒ」、「Ａｒｋ」及「ＡｒｋＯＳ」，從名稱上看，極有可能就是華為

自家操作系統（ＯＳ）的國際版名稱。

華為早前表明，已自家研發ＯＳ「華為鴻蒙（Ｈｏｎｇ Ｍｅｎｇ）」，而「華為鴻蒙」亦

在內地註冊成為商標。《香港經濟日報》

