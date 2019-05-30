【招標售樓】陳帆：銷監局跟進新盤招標，不排除再提檢控

新盤招標引關注，運輸及房屋局局長陳帆於立法會接受議員質詢時指，一手住宅銷售監管局

即將就成交紀錄冊安排，短期內發出良好作業守則，並不排除再就違規個案提出檢控。

陳帆透露，銷監局計劃在短期內發出「良好作業守則」，指示發展商如何在成交紀錄冊內，

更清晰有序地以金額形式列出各項折扣、財務優惠或利益，以便準買家更容易掌握各單位的成交

資料。《香港經濟日報》

