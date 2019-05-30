《經濟通通訊社３０日專訊》《信報》引述路勁基建（０１０９８）聯席主席單偉彪表示，
集團２０１６年８月投得的元朗錦田高埔徑３號地皮，項目正申請售樓紙，預計今年第三季發售
。
至於夥拍中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安不動產投得的黃竹坑站第
一期發展項目，提供約８００伙，預計明年上半年開賣。而集團與深圳控股（００６０４）合作
發展的屯門掃管笏管翠路項目，就最快於２０２１年登場，３個項目總投資逾１００億元。
（ｈｌ）
30/05/2019 09:21
【本港樓市】路勁基建（０１０９８）錦田新盤部署第三季推售
《經濟通通訊社３０日專訊》《信報》引述路勁基建（０１０９８）聯席主席單偉彪表示，
集團２０１６年８月投得的元朗錦田高埔徑３號地皮，項目正申請售樓紙，預計今年第三季發售
。
至於夥拍中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安不動產投得的黃竹坑站第
一期發展項目，提供約８００伙，預計明年上半年開賣。而集團與深圳控股（００６０４）合作
發展的屯門掃管笏管翠路項目，就最快於２０２１年登場，３個項目總投資逾１００億元。
（ｈｌ）
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