證監會正調查多間虛擬貨幣交易所和ＩＣＯ發行人

《經濟通通訊社３０日專訊》證監會法規執行部董事魏建新（Ｔｈｏｍａｓ

Ａｔｋｉｎｓｏｎ）出席一個論壇時表示，關注首次代幣發行（ＩＣＯ）和虛擬貨幣交易和出

售有關的詐騙行為，有多間交易所及加密貨幣的運作正超出證監會的職權控制範圍，正與合規及

法律專才合作，研究應如何進行監管。（ｃｈ）

