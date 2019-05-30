《經濟通通訊社３０日專訊》證監會法規執行部董事魏建新（Ｔｈｏｍａｓ
Ａｔｋｉｎｓｏｎ）出席一個論壇時表示，關注首次代幣發行（ＩＣＯ）和虛擬貨幣交易和出
售有關的詐騙行為，有多間交易所及加密貨幣的運作正超出證監會的職權控制範圍，正與合規及
法律專才合作，研究應如何進行監管。（ｃｈ）
30/05/2019 10:10
證監會正調查多間虛擬貨幣交易所和ＩＣＯ發行人
《經濟通通訊社３０日專訊》證監會法規執行部董事魏建新（Ｔｈｏｍａｓ
Ａｔｋｉｎｓｏｎ）出席一個論壇時表示，關注首次代幣發行（ＩＣＯ）和虛擬貨幣交易和出
售有關的詐騙行為，有多間交易所及加密貨幣的運作正超出證監會的職權控制範圍，正與合規及
法律專才合作，研究應如何進行監管。（ｃｈ）
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