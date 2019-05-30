《經濟通通訊社３０日專訊》日照港裕廊（０６１１７）執行董事賀照第表示，美國政府早
前宣布，對內地２０００億美元進口商品關稅從１０％提高２５％，當中商品清單包括大豆，但
對公司影響有限，主要由於客戶去年起已加大巴西及新興巿場大豆的進口量。
財務總監丁東指，公司港口費用主要視乎公司巿場定位、競爭對手情況及成本等因素而定。
他又提到，公司目前並無固定的派息比率，未來將考慮公司的財務狀況及資金需求等去制定派息
政策。（ｓｋ）
30/05/2019 17:56
【新股上市】日照港裕廊：客戶轉至進口巴西等大豆，貿戰影響有限
《經濟通通訊社３０日專訊》日照港裕廊（０６１１７）執行董事賀照第表示，美國政府早
前宣布，對內地２０００億美元進口商品關稅從１０％提高２５％，當中商品清單包括大豆，但
對公司影響有限，主要由於客戶去年起已加大巴西及新興巿場大豆的進口量。
財務總監丁東指，公司港口費用主要視乎公司巿場定位、競爭對手情況及成本等因素而定。
他又提到，公司目前並無固定的派息比率，未來將考慮公司的財務狀況及資金需求等去制定派息
政策。（ｓｋ）
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