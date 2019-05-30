【新股上市】翰森製藥獲ＧＩＣ等九名基投認購約３﹒４億美元股份

《經濟通通訊社３０日專訊》外電引導交易文件報道，在國內經營製藥公司「豪森藥業」的

翰森製藥計劃來港上市，集資最多１０億美元（折合大約７８﹒５億港元）；該公司引入９名基

石投資者同意購買總計約３﹒４億美元（折合約２７億港元）的股份。

翰森製藥計劃發行５﹒５１億股，招股價介乎１３﹒０６港元至１４﹒２６港元，集資額大

約７１﹒９６億至７８﹒５７億港元。發售價範圍相當於公司市值為９５億至１０４億美元。公

司預計於６月５日定價；目標在６月１４日上市，摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。

翰森製藥引入９名基石投資者同意購買總計約３﹒４億美元股份；當中，新加坡政府投資公

司（ＧＩＣ）、博裕資本分別同意認購７０００萬美元及６０００萬美元，而匯橋資本、

ＯｒｂｉＭｅｄ、Ｐｒｉｍｅ Ｃａｐｉｔａｌ則分別認購４０００萬美元的股份，高瓴資本及

Ｃｏｒｍｏｒａｎｔ分別同意認購２９００萬美元及２５００萬美元，而維梧基金和上海醫藥將

分別認購２０００萬美元。

據初步銷售文件顯示，翰森製藥是次集資所得將用於擴充研發團隊及於技術、建設新生產線

及升級現有生產設施、於加強銷售及學術推廣，以及作一般營運資金。

翰森在國內的經營實體「豪森藥業」在業內廣為人知，豪森藥業與「醫藥一哥」恆瑞醫藥同

為江蘇醫藥巨頭，在研發和經營上一直有交疊，豪森的實控人正是恆瑞董事長孫飄揚的妻子鍾慧

娟。（ｋｉ）

