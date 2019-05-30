《經濟通通訊社３０日專訊》財政司司長陳茂波亞太區壽險大會開幕致辭時表示，在未來
２０年，６５歲或以上人口將錄雙倍增長，為了幫助市民盡早作出退休計劃，政府早前推出合資
格年金保費扣稅、強積金自願供款扣稅，減低長壽的財務風險。為支持市民投保，政府亦設立自
願醫保的稅務優惠政策。
他又指，香港金融業佔整體ＧＤＰ的１８％，其中壽險是重要組成部分，政府會與保險業界
一同提升市民退休保障。（ｊｏ）
30/05/2019 12:34
【退休保障】陳茂波：會與保險業界共同提升市民退休保障
《經濟通通訊社３０日專訊》財政司司長陳茂波亞太區壽險大會開幕致辭時表示，在未來
２０年，６５歲或以上人口將錄雙倍增長，為了幫助市民盡早作出退休計劃，政府早前推出合資
格年金保費扣稅、強積金自願供款扣稅，減低長壽的財務風險。為支持市民投保，政府亦設立自
願醫保的稅務優惠政策。
他又指，香港金融業佔整體ＧＤＰ的１８％，其中壽險是重要組成部分，政府會與保險業界
一同提升市民退休保障。（ｊｏ）
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