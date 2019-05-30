《再戰明天》默克爾接見國家副主席王岐山，內地公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》明日，德國總理默克爾接見中國國家副主席王岐山，內地公布
５月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），美國公布５月芝加哥採購經理人指數。
＊德國總理默克爾接見中國國家副主席王岐山＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：１５ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克
以全球經濟為主題發表講話。７：３０ｐｍ，德國總理默克爾接見中國國家副主席王岐山並舉行
閉門會議。
＊內地公布５月製造業採購經理人指數＊
在數據方面，明早（３１日）７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料由２﹒５％下滑至
２﹒４％。７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％；年率
跌幅料由４﹒３％收窄至１﹒５％；零售銷售月率料由０﹒２％升上０﹒６％；年率料由１％降
至０﹒９％。９：００ａｍ，中國公布５月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１下滑至
４９﹒９；非製造業採購經理人指數料維持於５４﹒３。
＊美公布５月芝加哥採購經理人指數，及密歇根大學消費者信心指數＊
明午１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動工，年率料由１０％跌至下滑０﹒６％；５月消費
者信心指數料由４０﹒４升上４０﹒７。
４：３０ｐｍ，香港公布４月零售銷售，年率跌幅料維持於負０﹒２％。
明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布３月國內生產總值，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒４％；
年率料由１﹒１％升上１﹒２％；第一季國內生產總值（環比）料由０﹒４％擴張至０﹒７％。
同時，美國公布４月個人所得，料由０﹒１％升上０﹒３％；個人消費料由０﹒９％下滑至
０﹒２％。
９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由５２﹒６升上５４。
１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由９７﹒２升上１０１﹒５。
＊瑞安房地產開股東會＊
在本港，明日開股東會的公司有：周生生（００１１６）、東瀛遊（０６８８２）、嘉里物
流（００６３６）和瑞安房地產（００２７２）等
派業績的公司有：泓盈控股（０１７３５）、羅馬集團（０８０７２）和成志控股
（０１７４１）。（ｈｏ）