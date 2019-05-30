《小傳日記》利淡鐘聲響未停，期結魚缸跌難挺！

《小傳日記》經濟衰退鐘聲繼續響，隔晚（２９日）花旗國十年期債息再創約２０個月低，

甚至低過三個月國債孳息，形成債息倒掛，而倒掛嘅幅度更創咗金融海嘯以嚟最大，有專家就即

刻出嚟話係經濟衰退嘅預兆呀！

事實上「孖屐」買債嘅情況唔止喺花旗國發生，包括德國、澳洲、日本等國嘅債息都全數下

跌，資金要避險，環球魚缸當然收跌啦。其中道指隔晚最多試過急插逾４００點，其後雖然跌少

近半，但埋單計數三大指數都跌近１巴仙。

香江呢邊今日（３０日）係期指結算日，恆指高開８３點報２７３１９後已經係全日高位，

其後都不敵悲觀情緒，轉升為跌。無他嘅，因為神州呢邊似乎喺貿易戰嘅立場上一轉「強硬」，

表明花旗國唔好低估神州嘅反制能力，仲警告「勿謂言之不預」！意味可能要準備開戰？但話晒

喺期結日，魚缸跌勢都表現「克制」，跌唔穿二萬七呢個關口，最多跌過２１４點見２７０２０

點再創四個月低，最終恆指全日埋單報２７１１４，跌１２０點或近半巴仙，全日成交７６４億

銀減少逾８巴仙。國貨方面反而造好，收報１０４５０升５９點，幅度逾半個巴仙。

Ａ場嗰邊走勢就唔太樂觀，上證收報２９０５，跌８點或近半巴仙，全日成交１９７１億人

仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）傳會涉足銷售醫療器材業務，今日埋單彈近１巴仙，

報３２４﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）今日一支陰燭落，蒸發逾２巴仙報７５﹒０５銀；生發

發（００３８８）跌逾１巴仙，報２５１﹒６銀；大象（００００５）唔見約半個巴仙，報

６４﹒５銀。



＊恆地除淨後缸友急急售，高佬唔睇好舜宇走勢糟＊



本地磚頭佬今日個個都收跌，其中今日除淨，派１﹒３銀末期息兼十送一紅股嘅恆地

（０００１２）跌勢最急，唔見近３巴仙，報４２銀。新世界（０００１７）都唔好過，上星期

五（２４日）遭貝萊德減持，今日蒸發近２巴仙，報１１﹒８４銀。九倉置業（０１９９７）跌

２亳子收５６﹒１銀，阿媽會德豐（０００２０）都跌１巴仙報５２﹒７銀。超人早兩日被內媒

狙擊，長實（０１１１３）今再跌逾１巴仙，報５７﹒５銀；信置（０００８３）亦走低逾１巴

仙，報１２﹒７２銀。

之前被花旗國封殺嘅華為，陸續獲放生，繼ＳＤ記憶卡協會之後，藍牙、ＷｉＦｉ同固態技

術等行業經織都恢復成員資格，不過一眾手機設備佬就無咩升幅。高佬就話舜宇（０２３８２）

今個月雖然已經跌咗好多，不過對佢前景睇法仍然審慎，維持佢「掟貨」投資評級同「他屐」

７０銀，令佢今日再插３巴仙，報６７﹒１５銀；街坊瑞聲（０２０１８）亦跌逾１巴仙，報

４１﹒６５銀；丘鈦（０１４７８）跌近２巴仙，報５﹒４６元；比亞迪電子（００２８５）挫

２巴仙，報１０﹒３銀。富智康（０２０３８）獨歡喜升逾２巴仙，埋單報０﹒９２銀。



＊５Ｇ股回吐中興急跌倒，醫藥現沽壓石藥除息撻＊



５Ｇ佬過去幾日雖然生猛，但佢哋今日大部分都跟住魚缸回吐。中興（００７６３）公布咗

５Ｇ安全白皮書，話願意同各界人士密斟，一齊研究５Ｇ網絡嘅開放、透明治理機制，仲願意分

享自己成功嘅安全治理理念、實踐，不過缸友們就好似唔多睇好追住掟貨，埋單撻低逾５巴仙，

報１９﹒１８銀。京信通信（０２３４２）同樣跣低近３巴仙，報１﹒５１銀。鐵塔

（００７８８）跌一格報１﹒７９銀。長飛光纖光纜（０６８６９）軟近半巴仙，報１６﹒１銀

。

醫藥佬今日普遍「能醫不自醫」，特別係今日除淨嘅石藥（０１０９３）派末期息１８仙，

插水逾３巴仙，報１２﹒６銀，包辦表現最差藍戰士同國貨佬，慘！另外一個藍戰士中生製藥

（０１１７７）縮水逾半巴仙，報７﹒８５銀。藥明生物（０２２６９）亦蒸發逾２巴仙，報

７５﹒５５銀，佢兄弟藥明康德（０２３５９）微跌亳半子，報８６﹒５５銀。康哲藥業

（００８６７）撻低近半巴仙，報６﹒９１銀。



＊野村再唱好內險確係寶，易綱開金口內銀缸友吼＊



神州個財政部噚日新推稅務政策優惠，野村今日就出報告話，措施將會利好利潤較高嘅內險

股，所以上調對國壽（０２６２８）同中再保（０１５０８）嘅評級，前者由「中性」升到

「掃貨」，同樣「他屐」２４﹒０１銀，前者今日微跌一格報１８﹒２６銀；後者嘅評級同樣由

中性升到掃貨，維持「他屐」１﹒７９銀，今日鏟高近３巴仙，報１﹒４２銀。中人保

（０１３３９）生猛升近２巴仙，報３﹒０７銀。平保（０２３１８）硬淨進帳逾半巴仙，報

８６﹒８銀。

神州人行行長易綱話，目標要確保國有大銀行小型企業貸款餘額增長３０巴仙以上，信貸綜

合融資成本仲要降低一個百分點，加上花旗最新報告話，神州金融供給側改革加快，除住更多小

型內銀佬可能會被清理，大型內銀佬嘅市佔率將會提升。民行（０１９８８）鏟高逾２巴仙，報

５﹒６８銀，係表現最好國貨佬。交行（０３３２８）踢高２巴仙，報６﹒１７銀，係表現最好

藍戰士。而四大行各有約１巴仙進帳，工行（０１３９８）收５﹒６銀，中行（０３９８８）造

３﹒２５銀，農行（０１２８８）報３﹒３６銀，建行（００９３９）收企６﹒２銀。請請！



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