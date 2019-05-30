《真知灼見－溫灼培》英國政治起暗湧，澳元下周最關鍵

《真知灼見》自英國首相文翠珊上周五（２４日）宣布將請辭後，現有１１位保守黨議員公

開宣布有意角逐首相一職，當中確實是前外相約翰遜的呼聲最高。但所有角逐議員均有一個共通

點，是傾向以較強硬態度與歐盟爭取「脫歐」條款，甚至不惜「硬脫歐」。這也難怪，因為文翠

珊的失敗，被視為她不夠強硬，未能為英國爭取有利的「脫歐」條款，所以現在角逐的議員均擺

出強硬姿態。不過，當中唯一參與角逐，而又公開反對「硬脫歐」，是現任外相侯俊偉

（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ）。他警告，如英國一旦在無協議下「脫歐」，將會是「政治自殺」

（ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｓｕｉｃｉｄｅ）。由於侯俊偉的「脫歐」立場「與眾不同」，並暫時

是唯一傾向「軟脫歐」的角逐者，假如保守黨內仍盼望著「軟脫歐」，侯俊偉會是唯一選擇，料

這可大大增加他成為下任英國首相的勝算。據了解，於２０１６年侯俊偉是支持「留歐」，之後

改為接受「脫歐」，這解釋他在此問題上傾向選擇溫和途徑的原因。



＊澳洲下周二減息機率８６％＊



下周二（４日），澳洲中央銀行將議息。按澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計下周澳

央行減息機會達８６％，即幾近共識。現在市場所關心，不是下周減息與否，而是在澳央行減息

後的聲明中，會否暗示今年內將再減息，及減多少次息。當然，大家也明白，澳洲央行對未來息

率作任何估計也會是被動，重點還看中美貿易形勢變化，以衡量對中國以至澳洲經濟帶來的影響

。不過，相信市場也想從澳洲央行的角度窺探當地經濟及其貨幣政策前景。



＊澳元初步技術支持６８美仙＊



下周三（５日），還有值得留意是澳洲將公布今年首季ＧＤＰ。市場估計澳洲首季ＧＤＰ按

年增長為２﹒５％（第四季增長２﹒３％）。但當然，這數字已非太重要。因為當全球主要經濟

體也相繼公布了第一季經濟數字下，投資者多少已能掌握澳洲的情況。

最後，基於筆者不對中美紛爭可於短期內和解存盼望，所以當擔心中國經濟有機會逐步轉差

下，也對澳元前景感憂慮。預料澳元龐大上升阻力於７０美仙，初步技術支持為６８美仙，若失

守不排除下試６６美仙。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

