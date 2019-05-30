【聚焦人幣】法外貿銀行：押注於「７」並非明智之舉

《環富通基金頻道３０日專訊》法國外貿銀行發表道，受近期經濟數據二次下跌和中美貿易

戰升級影響，近幾周，人民幣下行壓力倍增。此後，人民幣相對美元及其他主要貨幣走弱，人民

幣兌美元匯率跌破６﹒９。中美關系陰霾密布，寬鬆貨幣政策繼續實行，這些都意味著，至少在

短期內，人民幣將進一步走弱。

在這一節點上，關於人民幣匯率會否破「７」的討論也愈演愈烈。目前為止，市場方面仍然

相信中國銀行會將「７」定為干預底線。但事實果真如此嗎？我們認為並不盡然。

如要預測人民銀行的下一步干預措施，首先需要了解干預措施背後的基本原理。在此輪干預

中，避免人民幣過快貶值對資本外流和商業信心可能帶來的負面影響以及避免拖累現已減速的經

濟，應該是人行採取措施保持人民幣匯率穩定的主要動因。美國國債持有量凈額減少以及逆周期

因子的引入表明，人民銀行應該進行了大規模外匯干預，以保持人民幣匯率穩定。但需要注意的

是，經濟增長是中國的首要目標，人民幣穩定對於實現這一目標越來越重要，因此人行應當不會

過於依賴「７」這一特定匯率。

不僅如此，我們還應謹記，人民銀行現在選擇保護人民幣匯率，是為了在貿易戰不斷升級的

背景下，增強投資者信心。但情況並非一成不變。２０１８年１１月以來，中國出口出現縮減，

人民幣匯率過高只會增加單位出口成本，不利於出口增長。如果美國進一步對中國產品加稅，出

口成本將進一步增加。如果中國出口商受到出口成本增加及市場情緒低落的影響，人民銀行可能

會認為人民幣貶值存在其合理性，至少可能暫時抵消美國加徵關稅帶來的負面影響。而如果人行

選擇在中美貿易戰中以人民幣匯率作為武器，就很可能改變之前維持人民幣匯率穩定的態度。

事實上，中國人民銀行從未宣布任何想要捍衛的特定匯率或願意遵循的明確規則，因此市場

分析師對匯率「７」的押注似乎完全來自對「焦點」的堅信，然而這可能並非明智之舉。在中國

的背景下，自２００５年的外匯體制改革以來，歷史從未保證人民幣達到任何特定水平。

２０１６年後，人民幣對美元的波動性大幅增加，這與中國人民銀行宣布增加人民幣雙向波動性

相呼應。換句話說，中國人民銀行已明確認識到任何對人民幣的單方面押注只會削弱對人民幣的

控制程度。

對中國人民銀行而言，保護人民幣只是為了支持增長，僅為保持某一特定匯率就去犧牲增長

實是本末倒置，特別是當市場開始對這一數字押注時，更是如此。這意味著即使人行願意對美元

兌人民幣匯率施壓，也不會為保護匯率「７」而浪費子彈。對中國人民銀行而言，最好的的戰略

是依靠外匯干預而非與其背道相馳，因後者成本明顯更加高昂。就這點而論，中國人民銀行需要

更多利用匯率雙向變動。這正是中國人民銀行在２０１４年初採取的措施，在當時對人民幣單向

押注且人民幣正在升值的背景之下，銀行操縱人民幣對美元小幅貶值，令投機者付出了代價。

總而言之，雖然市場應當會期望人行干預能夠穩定人民幣市場，但人行也應當不會糾結於

「７」這一特定匯率點。維持人民幣穩定的目的是為了避免加速資本外流，動搖投資者信心，但

正因如此，人行應當不會過於依賴「７」這一特定匯率，反而會對押注某一特定匯率，蜂擁而來

的單向交易有所忌憚。我們不應忘記，人行已多次表明了對於匯率雙向變動的較高容忍度。過於

依賴某一特定匯率只會使人行在保衛外匯市場的時候更加束手束腳。如果投資者開始在某一匯率

點進行投機交易，人行應會像２０１４年３月一樣，採取措施，令其付出相應代價。（ｈｏ）

