【貿易開戰】景順：拋售潮是尋覓投資時機，看好中國和新興市場

《環富通基金頻道３０日專訊》景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ

發表評論，分析投資市場的最新動態道，股市正在逐步下挫，顯示市場日漸看淡中美貿易前景。

但是我認為債券市場能更準確地反映市場的恐懼，而相關資產的確顯示投資者對後市存有實際憂

慮。



＊股市和債券收益率下跌＊



其中，市場憂慮中美之間長期實施高關稅，繼而導致經濟增長放緩。雖然這些憂慮是合理的

，但現階段暫時未出現經濟嚴重衰退的跡象。

投資者預期中美股市將更趨波動。正如我早前多次提及，目前並沒有任何實質的原因促使中

國大幅讓步。這意味著美國的取態將決定這場貿易戰最終持續多久。



＊中美貿易談判和投資市場前景＊



我認為由於與中國的貿易爭端對屬共和黨票倉的州份造成較大的傷害，美國總統特朗普或擔

心影響自己爭取連任，因此美國最終有可能在收窄貿易逆差的議題上放軟立場，並接受中國作出

輕微讓步。

鑑於市場避險情緒持續，我預期美國國債收益率將繼續走低。若美國信貸在未來數月內被降

級（由於特朗普與國會無法就提高債務上限問題達成共識，此情況出現的可能性頗高），抑或中

國以大手沽售美債作為談判籌碼，美國國債收益率的跌勢可能會逆轉。

但是我必須指出，聯儲局的取態有可能抵銷上述情況。自９月開始，當局將透過購買國債以

對資產負債表中的到期證券進行再投資，而當中購買的可能並非短期證券（尚待確認）。

短期內美元料將繼續走強，但隨後應該會回軟。若經濟數據疲弱及╱或聯儲局調低利率，可

能成為美元進一步轉弱的催化劑。目前，美國地緣政治的不穩定因素尚未完全反映於美國股市或

美元價格中。



＊投資機會＊



對於長線投資者而言，目前的拋售潮正好是尋找具吸引力投資的機會，特別在中國和新興市

場。我認為聯儲局最終將透過減息來紓緩這個情況，這將為新興市場股票帶來支持。

」中國股市方面，我相信中國將繼續透過貨幣和財政措施刺激經濟。



＊英國首相文翠珊宣布辭職的影響＊



文翠珊辭職使「硬脫歐」成為基本預測。我們預計，從現時到１０月３１日，市場將出現更

多的波動。英國經濟早前呈現良好勢頭，但有機會在短期內轉弱。我們將密切關注當地政局的發

展。（ｈｏ）

