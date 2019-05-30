《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道，翰森製藥將於今日建簿，集資最多１０億美元（約
７８億港元），相當於今年預測市盈率（ＰＥ）為２５﹒２倍至２７﹒５倍，預計於６月４日定
價。（ｈｌ）
30/05/2019 09:02
【新股上市】報道指翰森製藥今建簿下周初定價，集資最多７８億元
《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道，翰森製藥將於今日建簿，集資最多１０億美元（約
７８億港元），相當於今年預測市盈率（ＰＥ）為２５﹒２倍至２７﹒５倍，預計於６月４日定
價。（ｈｌ）
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